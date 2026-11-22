Rubio Ñu descendió a la División Intermedia y Libertad viene de caer en la semifinales de la Copa Paraguay a manos de Recoleta FC, por lo que cerrará la temporada con el casillero de títulos en blanco. El choque entre albiverdes y albinegros se disputará en Santísima Trinidad, a las 18:00.

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La misión del Laureado es cerrar el año de forma decorosa. Su inmediato retorno a la segunda categoría golpeó a su afición, que ve cómo el vecino Trinidense se afianza en la máxima categoría, compitiendo en certámenes internacionales.

Para el Guma, acostumbrado a ganar, este 2026 es un verdadero fracaso. Inició el ciclo bajo el comando técnico de Francisco “Chiqui” Arce, luego asumió Juan Eduardo Samudio, con el acompañamiento de Sergio Aquino, el segundo semestre quedó a cargo de Nelson Haedo Valdez, reemplazado por Ariel Galeano, el joven de 30 años que es más teoría que práctica.

El pésimo año repollero amenaza con cortar le secuencia de participaciones en la Copa Libertadores. Desde el 2003, solo faltó en una edición, la del 2014. Luego volvió a enlazar intervenciones.

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En cuanto a resultados entre el Laureado y el Guma en el actual ciclo, los dos del Apertura los ganó el conjunto albiverde, mientras que en la rueda inicial del Clausura salió airoso el elenco del barrio Las Mercedes.