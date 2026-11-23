El 2 de Mayo tenía prácticamente asegurada la victoria en casa, pero Sportivo San Lorenzo no se dio por vencido y encontró el premio a su insistencia en el último suspiro del encuentro. En Pedro Juan Caballero, el Gallo norteño dejó escapar dos puntos tras un desenlace que cambió el resultado cuando ya no quedaba margen para otra reacción.

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El primer tiempo mostró muy buen juego por parte de ambos elencos, pero el que más llegó fue el visitante, el Rayadito tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador, pero la ineficacia fue clave para que se mantenga 0-0 al cierre de la etapa.

En la segunda mitad, también el cuadro de la Ciudad Universitaria tuvo las más claras posiciones en ofensiva pero al no convertir, pagaría caro.

Pedro Sosa, a los 78′, fue el encargado de abrir el marcador para el conjunto pedrojuanino, que buscaba hacer valer su localía y cerrar el partido con una victoria. Con la ventaja, el equipo norteño parecía encaminarse hacia el objetivo, pero el Rayadito mantuvo la esperanza hasta el final.

Cuando el partido se consumía, a los 95′ y el triunfo local parecía sentenciado, Rodrigo Amarilla apareció en la última acción para marcar el 1-1 y silenciar parcialmente la fiesta en la Terraza del país. El gol desató el festejo de los visitantes, que encontraron en el cierre una recompensa a su perseverancia.

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Tras el gol hubo un lapso de escaramuza entre los protagonistas que terminó con varios amonestados y la expulsión del delantero de San Lorenzo Marcelo Ferreira quien ya había sido cambiado y desde la banca ingreso al conflicto a incidentar.

El empate dejó un sabor diferente para ambos protagonistas: San Lorenzo se llevó un punto sobre la hora, mientras que el 2 de Mayo sufrió el golpe de una igualdad que llegó prácticamente con el pitazo final, después de haber estado a minutos de quedarse con los tres puntos en casa.