La resaca del festejo por la estrella 49 en el fútbol masculino —sellada con una épica remontada frente a Sportivo Trinidense en la fecha 20 del Clausura 2026— apenas comenzaba cuando el Decano volvió a sacudir el tablero deportivo con un anuncio que eleva la vara de su calendario.

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A través de sus redes sociales, la institución franjeada celebró una conquista sin precedentes en su historia: alzar los campeonatos absolutos de fútbol y básquetbol, tanto en la rama masculina como en la femenina, dentro de un mismo año calendario. “Por primera vez en nuestra historia, algo que nos llena de orgullo: ser CAMPEONES de todo esto en un mismo año”, expresó el club en su mensaje oficial.

Cuatro equipos, cuatro conquistas y una misma identidad.



🏆 Olimpia Fútbol Masculino.

🏆 Olimpia Fútbol Femenino.

🏆 Olimpia Básquet Masculino (KINGS).

🏆 Olimpia Básquet Femenino (QUEENS).



Por primera vez en nuestra historia, algo que nos llena de orgullo: ser CAMPEONES de… pic.twitter.com/HBfHTwSQzj — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 23, 2026

Un póker dorado de títulos para la vitrina de Para Uno

El logro múltiple que corona la temporada 2026 del conjunto decano abarca el título número 49 en la máxima categoría del fútbol masculino de la APF, la consagración en el fútbol femenino de la APF y los campeonatos absolutos de la temporada tanto en básquetbol masculino como en básquetbol femenino.

Con esta cosecha, Olimpia no solo engrosa su histórica vitrina en el fútbol de campo, sino que consolida un año redondo en su estructura polideportiva, convirtiendo al 2026 en una referencia obligada dentro de su memoria institucional.