Olimpia volvió a exhibir las credenciales que lo consagran como el equipo más sólido del año. Incluso con un once alternativo, el libreto de Pablo “Vitamina” Sánchez fluyó con naturalidad, probando que el sistema pesa más que los nombres propios. En un escenario históricamente áspero, el Decano golpeó desde el arranque con mayor filo que un Sportivo Luqueño que sigue atado, casi en exceso, a la clarividencia de Giovanni Bogado para construir fútbol.

Lea más: Vitamina Sánchez: “Está siendo un año deportivo maravilloso”

De los titulares, Olimpia volvió a alinear a Mateo Gamarra, luego de que el zaguero concepcionero se perdiera la jornada anterior —la de la consagración— purgando una suspensión por acumulación de amarillas. A su vez, Romeo Benítez, habitual recambio pero pieza clave en la base del equipo, también arrancó desde el vamos. Sin desplegar su habitual ritmo arrollador, el campeón apostó por el pragmatismo y sacó provecho del surtido de variantes de su plantel.

⚽️¡ZURDAZO LETAL! Victor Sebastián Quintana rompió el cero en Itauguá.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/IO1Txu1rhf — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 27, 2026

El primero en inquietar fue el conjunto auriazul por medio de Marcelo Pérez. Con un toque sutil de la punta del botín dejó pasar de largo a Gustavo Vargas, impuso su potencia, ganó metros y, ya perfilado frente al arco, intentó el pinchazo por encima de Sebastián Lentinelly. El arquero leyó bien la intención, aguantó firme y manoteó el balón antes de que Mateo Gamarra complementara la acción mandándolo al tiro de esquina.

Aunque le costaba generar situaciones claras de gol, el Decano mantenía controlado el trámite intentando elaborar con paciencia, moviendo la pelota de lado a lado en busca de grietas en la defensa auriazul. Ante la falta de espacios, también probó desde afuera: por esa vía exigió con un remate potente de Richard Sánchez que se perdió apenas por el costado externo del arco.

⚽️¡LA LEY DEL EX! Giovanni Bogado marcó el empate ante Olimpia.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xRysG pic.twitter.com/orjyyCj4ha — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2026

Cuando el primer tiempo estaba por cerrarse, Olimpia rompió el cero en una jugada que nació desde Esteban Matus, quien tras cruzar la mitad de la cancha metió el envío largo y elevado. Sebastián Ferreira peleó el balón en el forcejeo con Miguel Barreto, que rechazó corto de cabeza hacia Sebastián Quintana; el mediocampista controló orientado con derecha, dejó atrás a Jonathan Díaz y sacó un zurdazo preciso que se clavó en el ángulo derecho de Nicolás Campisi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El elenco de Lucas Barrios mejoró con los cambios del entretiempo y empezó a merodear el área franjeada. Cerca de la hora de juego alcanzó el empate en una jugada que nació de un lateral de Miguel Barreto hacia Fernando Bobadilla, quien descargó de cabeza con Lautaro Comas, este ganó la línea de fondo y sacó el pase atrás, que capturó fuera del área Giovanni Bogado, sin marca, se acomodó y soltó un remate colocado que sorprendió a Sebastián Lentinelly, de su reacción tardía, por la aparente visual tapada antes estirarse buscando tapar el remate rasante.

⚽️¡DE PENAL! Sebas Ferreira puso el 2-1 para el Decano ante Sportivo Luqueño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/f9BYvkCpdV — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2026

Ese gol sacudió de nuevo a Olimpia, que reaccionó casi al instante. Sebastián Quintana encaró a Miguel Barreto, lo dejó atrás con una bicicleta y, al ingresar al área, recibió una sujeción en la cintura del ex 2 de Mayo, que pasó inadvertida para el árbitro Derlis López. Sin embargo, José Armoa alertó desde el VAR para corregir el fallo y sancionar penal. Sebastián Ferreira se hizo cargo y lo cambió por gol con un remate seco y centrado hacia el techo del arco, mientras Nicolás Campisi se jugaba sobre su palo derecho.

🟥¡EXPULSADO! Tras esta infracción sobre Richard Sánchez, Fernando Benítez vio la tarjeta roja directa.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/yK6oEfKXwp — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 28, 2026

Pasada la hora de partido, el panorama se complicó para el elenco auriazul al quedarse con uno menos por la tarjeta roja directa al mediocampista Fernando Benítez, tras un planchazo sin balón, en el que bajó la suela de su botín entre la pantorrilla y el talón de Richard Sánchez. Con superioridad numérica, Olimpia controló el trámite a su antojo y “Vitamina” Sánchez mandó a la cancha al capitán Richard Ortiz, quien asumió el mando con su experiencia, liderazgo y jerarquía para administrar el cierre.