El objetivo de Trinidense: recuperar Paraguay 3

Con el panorama prácticamente definido en la parte alta y en la tabla de promedios, los puntos en disputa resultan vitales sobre todo para el conjunto local. El equipo comandado por José Gabriel Arrúa busca recuperar el cupo de Paraguay 3 para la Copa Libertadores 2027, un boleto que se le escurrió en la fecha anterior tras caer ante el campeón Olimpia, mientras Libertad aprovechaba su triunfo frente a Rubio Ñu para arrebatarle esa plaza y sacarle por ahora un punto de ventaja.

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La misión de la “Cruz Amarilla” en este cierre de temporada es adjudicarse ese lugar restante para volver por segunda vez en su historia al torneo de clubes más importante del continente, repitiendo lo logrado en 2024. El resto de los cupos paraguayos ya tienen dueño: Olimpia se quedó automáticamente con Paraguay 1 tras ser campeón de los torneos Apertura y Clausura; Nacional será Paraguay 2 como el segundo equipo con mayor puntaje en el acumulativo; y Recoleta aseguró Paraguay 4 por la vía de la Copa Paraguay, beneficio obtenido con solo alcanzar la final.

Recoleta: sumar los puntos para ir mejorando el promedio

Del lado visitante, los puntos sirven principalmente para fortalecer el promedio de cara a la próxima temporada. La racha de derrotas sufrida tras la eliminación de la Copa Sudamericana —a manos de Boca Juniors, equipo que terminaría siendo campeón— consumió casi todo el colchón de puntos cosechado en 2025, escenario que obliga al conjunto de Jorge González Frutos a mejorar sus números en el siguiente curso si no quiere coquetear con el descenso.

En paralelo, el “Canario” atraviesa un presente inolvidable en su historia. Además de asegurar su permanencia en la máxima categoría y sellar su primera clasificación a la Copa Libertadores 2027, tendrá la oportunidad de pelear por el primer título oficial de su historia en la final ante el representante de la División Intermedia, Sol de América. Esta temporada de gestas había comenzado en el plano internacional al avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líder de su grupo, superando a potencias como San Lorenzo de Almagro y Santos de Brasil.