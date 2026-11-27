El viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, calificó de “mensaje potente” la visita de Estado del presidente argentino, Javier Milei, a Paraguay. Según dijo, fue el primer mandatario extranjero que llegó tras la asunción de Pedro Alliana, y su presencia significa un apoyo total al Gobierno y a la transición.

Sborovsky vinculó ese respaldo con la detención de los responsables del fraude del banco. Aseguró que Argentina es un aliado histórico.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el equipo económico mantuvieron conversaciones con la comitiva argentina. Luego, Milei ofreció una charla al sector privado en el Palacio de López. Allí explicó los desafíos inmediatos de su país y la importancia de la responsabilidad fiscal de cara al futuro.

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El reclamo: cupos asegurados en el SACME

El tema central, según Sborovsky, es el reparto de cuotas del Mercosur para exportar libres de arancel a la Unión Europea. Ese reparto se administra mediante el sistema SACME (Sistema de Administración y Distribución de Cupos Otorgados al MERCOSUR por Terceros Países o Grupos de Países), donde los porcentajes de cada país se traducen en kilogramos habilitados.

Paraguay pelea sobre todo por carne bovina fresca y congelada. En segundo orden de importancia están el arroz y el etanol. En almidón de mandioca, aseguró, ya tiene un cupo de 25% o más y no hay mayores problemas. El país no tiene habilitada la carne aviar ni la porcina para el mercado europeo. En huevos y miel todavía no cuenta con oferta exportadora suficiente.

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Hoy rige el esquema de “primero llegado, primero servido”. Para el viceministro, eso quita previsibilidad a las empresas y deja en desventaja a Paraguay frente a Brasil, que llega más rápido. Las cuotas se negocian cada dos años. Hubo un punto de partida en mayo y una revisión en octubre.

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Argentina, Brasil y Uruguay no coinciden

Paraguay sostiene que el Mercosur debe servir para el desarrollo. Propone que, si un país no usa su cuota completa, el remanente vuelva al SACME y se redistribuya entre los demás. Eso, lamentó, no ocurrió. Argentina, Brasil y Uruguay no están de acuerdo y piden propuestas diferentes.

Las fórmulas que plantean los socios combinan una división equitativa, el historial de exportación global de cada país y el historial de exportaciones a la Unión Europea. Este último criterio perjudica a Paraguay, argumentó Sborovsky, porque comenzó su camino de desarrollo hace poco. Tampoco participó de la Ronda Uruguay ni del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), donde sus socios ya generaron historial. La cuota Hilton, aclaró, es una negociación independiente y no pesa en este reparto.

“Yo no tengo, pues no me vaya a castigar porque no tengo. Déjame que yo pueda crecer”, resumió el viceministro como postura paraguaya.

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Cupos chicos, impacto menor para los vecinos

Sborovsky remarcó que los cupos libres de arancel que otorga la UE son pequeños. Paraguay no colocaría allí la mayor parte de su carne, aun si obtiene el 25% que pide. Una planilla de respaldo elaborada por el Gobierno muestra que ese volumen pesa poco en el total exportado por Brasil o Argentina. Por eso, dijo, ambos países pueden hacer un esfuerzo para ayudar a quien recién empieza su desarrollo.

Al acuerdo Mercosur-UE le llevó 25 años concretarse, algo que el viceministro consideró “un fracaso” en términos de tiempo. Agregó que, en ese lapso, el país que más cambió fue Paraguay.

Cumbre en Uruguay y relación con Brasil

La próxima cita clave será la cumbre del Mercosur, a principios de diciembre en Uruguay. Allí termina la presidencia pro tempore uruguaya y asume la Argentina. Los negociadores presentarán las fórmulas para definir los porcentajes que Paraguay considera justos.

Sborovsky describió la relación con Argentina como excelente y destacó un diálogo con Brasil “mejor inclusive que históricamente”. Citó el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño. Admitió que ambos socios seguirán defendiendo sus propios intereses, pero dijo esperar que las propuestas paraguayas se escuchen con “una predisposición diferente”.

Finalmente, indicó que el Gobierno mantiene reuniones periódicas con el sector privado, que es el que produce y exporta. “Si el sector privado nos dice que puede, nosotros vamos a negociar en ese sentido”, afirmó.