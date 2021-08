Independiente recupera el segundo lugar en la Intermedia

Con la victoria, el equipo dirigido por el técnico Carlos Humberto Paredes recupera el segundo lugar en la clasificación y se mantiene al acecho del puntero del puntero General Caballero de Juan León Mallorquín.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Juan Mendoza y Armindo Rojas. Cuarto árbitro: José Armoa.

Independiente CG: Tobías Vargas; Juan Pérez, Matías Pérez, Fabián Brítez y Jorge Balbuena; Eric Ramos (70′ Derlis Benítez), Derlis Orué, Silvio Torales y Eduardo Duarte; Marcelo Ferreira (67′ Jeferson Torales) y Edsson Riveros (74′ Santiago Caballero). D.T.: Carlos Humberto Paredes. Rubio Ñu: Víctor Centurión; Gustavo Noguera, Francisco Silva, Jorge Paredes (58′ Leandro Benítez) y Hugo Aquino; Matías Verdún (68′ Víctor Aquino), Luis Miño, Rodrigo Resquín y Paul Villero (75′ Willian Santander); Luis Espínola y Antonio Oviedo. D.T.: Ángel Martínez.

Gol: 47′ Marcelo Ferreira (I). Amonestados: 68′ Derlis Orué, 90′ Matías Pérez (I); 75′ Gustavo Noguera (RÑ).

Deportivo Capiatá 1-Tacuary 1

Deportivo Capiatá y Tacuary se pasaron las manos y terminaron igualando 1-1 en la ciudad de los “Mitos y Leyendas”.

El conjunto dirigido por Daniel Lanata rescató un punto sobre la hora y con inferioridad numérica, por la expulsión del defensor Federico Acuña.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Víctor Dávalos y Martín Estigarribia. Cuarto árbitro: Héctor Bernal.

Deportivo Capiatá: Joel Silva; Gustavo Velázquez, Sixto Ramírez, Juan Villamayor (82′ Isidro Saldívar) y Eric Cristaldo; Kevin Pereira, Víctor Villasanti, Fernando Bracho y Hugo López (59′ José Valiente); Ronald Roa y Óscar Franco (78′ Diego Miranda). D.T.: Julio Cabrera. Tacuary: Aldo Bareiro; Federico Acuña, Hugo Valdez, Hugo Flores y Eugenio Aranda; Marcos Benítez (59′ Óscar Velázquez), Fernando Romero (58′ Juan Núñez), Néstor Giménez e Ignacio Rodríguez (85′ Gustavo Aguilar); Néstor Bareiro y Ronal Domínguez. D.T.: Daniel Lanata.

Goles: 83′ Kevin Pereira (DC); 86′ Gustavo Aguilar (T). Amonestados: 62′ Villamayor, 75′ Cristaldo y 91′ Valiente (DC); 38′ Domínguez, 88′ Flores y 91′ Giménez (T). Expulsado: 58′ Federico Acuña, por doble amarilla (T).

Próxima fecha

La 24ª ronda del campeonato de la segunda categoría tiene calendario confirmado, inicia el jueves con un cotejo, además contempla un juegos para el viernes, cuatro duelos para el sábado y se cierra el domingo con tres choques.

* Jueves: Fulgencio Yegros-Fernando de la Mora (a las 10:00).

* Viernes: Sportivo Ameliano vs. Sportivo Trinidense (a las 19:00).

* Sábado: Deportivo Santaní vs. Sportivo San Lorenzo (a las 9:00); General Caballero JLM vs. Resistencia (a las 10:00); Sportivo Iteño vs. Independiente CG (a las 14:45); Rubio Ñu vs. General Díaz (14:45).

* Domingo: 3 de Febrero vs. 2 de Mayo (10:00); Tacuary vs. Atyrá (14:45); Guaraní de Trinidad vs. Deportivo Capiatá (14:45).