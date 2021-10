“Ahora tenemos que buscar un nuevo entrenador”

General Caballero JLM fue el primer ascendido a la máxima categoría y, posteriormente, conquistó el campeonato y clasificó a la Copa Sudamericana. A pesar de la extraordinaria campaña con Humberto Ovelar, el entrenador renunció al cargo y el club deberá buscar nuevo técnico para la próxima temporada. “Lastimosamente no continúa. Esta mañana tuvimos una reunión y no va a continuar. Él se retira, da el paso al costado”, confirmó Julio Aldama.

“Ni siquiera es problema económico. Me dijo que se quería retirar por la puerta grande. Nosotros no tenemos ningún problema. Como club le agradecemos muchísimo”, agregó el presidente del Rojo paranaense, que en la primera parte de 2022 tendrá doble competencia entre el torneo local y el certamen internacional. “Sentimos mucho que él se retire y ahora tenemos que buscar nuevo técnico”, agregó el titular de la entidad de Alto Paraná.

Aldama reveló el motivo de la salida del estratega: “En su momento hubo un pequeño inconveniente por el cambio del nombre del estadio. Por asamblea se decidió el cambio hace dos o tres años. Yo tuve que implementar lo que se dijo en la asamblea. La idea fue poner Ka’arendy como homenaje al nombre antiguo de nuestro distrito”, comentó, en referencia a la modificación de la denominación del escenario, que anteriormente llevaba el nombre del abuelo de Ovelar.

“Una semana antes del inicio del campeonato se cambió el nombre del estadio que tenía el nombre de mi abuelo. Tuve una presión de mi familia, me dijeron que me vaya”, expresó, por su parte, el exDT de General Caballero. “Le dije al presidente que yo salía campeón y después me iba y cumplí”, culminó el vigente campeón de la División Intermedia al Cardinal Deportivo. Ovelar dirigirá por última vez el fin de semana, cuando culmine la categoría.