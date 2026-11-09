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Política
09 de noviembre de 2026 - 19:06

Caso Ueno: Joshua Abreu pide permiso al “Consejo de Ancianos” de su iglesia

Eduardo Gross Brown, Raquel Vázquez, Miguel Vázquez y Carolina Bestard.
Eduardo Gross Brown, Carolina Galeano de Bestard y Joshua Abreu, directivos de Ueno Bolsa.

Joshua Abreu, exdirector de Ueno Casa de Bolsa, solicitó permiso temporal en el Centro Familiar de Adoración (CFA). La decisión fue comunicada en el culto de la iglesia que fundó su padre, el pastor Emilio Abreu.

Por ABC Color
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Joshua Abreu es director titular de Ueno Casa de Bolsa, entidad suspendida por el Banco Central del Paraguay y que minutos antes de que una comitiva fiscal policial allane su local, el personal que se encontraba ahí intentó eliminar documentos relacionados al expresidente Santiago Peña.

Lea más: Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

Desde la iglesia, que el domingo último contó con protección policial ante amenazas de manifestaciones, solicitaron a sus miembros evitar especulaciones sobre los motivos de esta determinación.

Abreu
Santiago Peña y Joshua Abreu.

El alejamiento temporal se produce en medio de la atención pública que genera el caso Ueno Bank, en el que Abreu también es mencionado. Abreu es yerno de José Alberto Alderete, exasesor Político de Santiago Peña y fue el exsuperintendente de Valores del mandatario destituido.

Lea más: ¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa

Abreu fue presidente de la Comisión Nacional de Valores (2018–2023) y luego fue el primer Superintendente de Valores del Banco Central del Paraguay (2023–2024) y, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue nombrado en la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Industria y Comercio.

¿Qué se sabe de Eduardo Gross Brown y su vínculo con Ueno Bolsa?

Por su parte, nada se sabe de Eduardo Javier Gross Brown Costa, presidente de Ueno Bolsa y director suplente de Ueno Bank. Este directivo del grupo Vázquez integra el mismo estudio jurídico que Jorge Gross Brown, asesor legal de Atome PLC, la empresa británica que mantiene una disputa con el Estado paraguayo por su proyecto de amoníaco y fertilizantes verdes en la ciudad de Villeta. Actualmente dicha empresa amenaza con demandar al Estado.

Eduardo Gross Brown, Raquel Vázquez, Miguel Vázquez y Carolina Bestard.
Eduardo Gross Brown, Raquel Vázquez, Miguel Vázquez y Carolina Bestard.

A su vez, dicho estudio asesoró al Consorcio Comitia MSA, adjudicado para el arrendamiento de las máquinas de votación para las elecciones internas y municipales.

¿Cuál es la relación de Carolina Galeano de Bestard con el TSJE y Ueno Bolsa?

La vicepresidenta de Ueno Bolsa es Carolina Galeano de Bestard, más conocida como Carolina Bestard, directora ejecutiva de Great Place To Work (GPTW) entre otras organizaciones y pariente de Miguel Ángel Bestard (ANR, HC), miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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