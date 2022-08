Apretada puja por ascensos a Primera

Un solo punto es la diferencia y quedan 27 en disputa. En la cartelera que arranca hoy, los tres aspirantes al título y ascensos juegan fuera de casa: Trinidense visita al colero Sportivo Iteño, San Lorenzo va a Ciudad del Este y Luqueño se exhibirá a orillas del Tapiracuái.

* La campaña de Triqui es de 13 triunfos, 6 empates y 2 derrotas; el Rayadito y Auriazul registran 13 victorias, 5 empates y 3 caídas.

* Los cruces entre sí se darán en las últimas fechas del campeonato: Luqueño vs. Trinidense (26ª),San Lorenzo vs. Luqueño (29ª) y Trinidense vs. San Lorenzo (30ª).

* A la protesta de Fernando de la Mora contra Luqueño (cuestionando a Pablo Meza) se espera tener mañana la resolución del tribunal.

* Descensos de Primera: Trinidense en 2017, San Lorenzo en 2020 y Luqueño en 2021, después de 53 años de militancia en el círculo privilegiado.

* Tres pierden la categoría. En la pelea por mantenerse en la División Intermedia están en zona roja, River Plate, Sportivo Iteño y Deportivo Santaní. No lejos, Rubio Ñu.