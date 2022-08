¿Qué dijo Robert Harrison sobre su continuidad en la APF?

Robert Harrison fue partícipe este martes de la palada inicial para la remodelación del estadio Arsenio Erico, cancha de Nacional. El presidente no estuvo exento de consultas acerca de su continuidad al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, luego de anunciar en marzo pasado que no se presentaría para las reelecciones del año que viene.

“Tenemos que concentrarnos en lo que es este año, donde nuestro mandato termina el 31 de diciembre. Yo recibí el apoyo de todos los dirigentes, se ha hecho una gran gestión, lastimosamente no se ha accedido al mundial”.

“Ese cariño tiene su peso en la decisión. Es un honor que ellos me apoyen, porque finalmente no accedimos al mundial y ese es un golpe muy fuerte, no solo a mí, sino a todo el fútbol paraguayo”, agregó.

“Hoy es muy temprano para tomar la decisión, tenemos que ser conscientes que si nos vamos, debemos dejar la casa en orden”, sentenció Harrison para los medios de prensa presentes.

