El puntero vuelve a entrar en acción en la Primera B

Los equipos que ocupan las dos plazas de ascenso juegan en simultáneo. “Reco” será anfitrión ante a Silvio Pettirossi, en tanto que el vicelíder Atlántida medirá a General Díaz en Vista Alegre. El programa:

* Hoy, a las 10:00: Deportivo Recoleta vs. Silvio Pettirossi, en barrio Recoleta (José Armoa) y Atlántida vs. General Díaz, en el estadio de Fernando de la Mora Ghezzi (arbitraje de Samuel Morales). 15:00: Atlético Tembetary vs. Cristóbal Colón JAS, en el Deportivo Capiatá (Marcos Galeano) y 24 de Setiembre vs. Fulgencio Yegros, en Valle Pucú, Areguá (César Herebia).

* Mañana, a las 10:00: 3 de Febrero RB vs. Sportivo Limpeño, en estadio Ricardo Brugada (Sergio Melgarejo). 15:00: Cristóbal Colón de Ñemby vs. 29 de Setiembre, en Ñemby (Jhonatan González) y Olimpia de Itá vs. Presidente Hayes, en Itá (Óscar Amarilla).

* Domingo, a las 15:00: General Caballero ZC vs. Capiatá, en Zeballos Cue (Aldo Quiñónez). Libre: 3 de Noviembre.

* Clasificación: Deportivo Recoleta 56 puntos, Atlántida 51, Atlético Tembetary 50, 24 de Setiembre 50, 3 de Noviembre 49, General Díaz 47, Capiatá 43, Presidente Hayes 40, Silvio Pettirossi 35, Olimpia de Itá 33, 29 de Setiembre 31, Cristóbal Colón JAS 30, Cristóbal Colón de Ñemby 29, General Caballero ZC 25, 3 de Febrero RB 22, Fulgencio Yegros 22 y Sportivo Limpeño 15.