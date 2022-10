Primera División C: Valois Rivarola y Pinozá, por no quedar desprogramado

El que corre con ventaja en esta puja es Valois Rivarola, que recibirá en su escenario al General Caballero de Campo Grande. Con un triunfo, la “franja azul” conservará la categoría sin depender de otro resultado.

Lea más: Primera División C: Pinozá sigue con vida

Por su parte, el Deportivo Pinozá tiene un panorama más complicado, ya que enfrentará al campeón Benjamín Aceval, que buscará cerrar su gran campaña conservando el invicto. El “Pinocho” deberá sumar de a tres y esperar que Valois Rivarola empate o pierda para no quedar desprogramado en el próximo curso.

* Villa Hayes (10:00). En el estadio Don Isidro Roussillón, Benjamín Aceval vs. Deportivo Pinozá. Árbitro: Mario Alfonzo. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Juan Barreto. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

* Zeballos Cue (10:00). En el estadio Gregorio Sarubbi, Valois Rivarola vs. General Caballero CG. Árbitro: Rodrigo Cubilla. Asistentes: Óscar Núñez y Carlos Cáceres. Cuarto árbitro: Joel Martínez.

* Mañana (10:00): en el estadio Víctor Ramón Isasi, 1° de Marzo vs. Oriental.

* Domingo (10:30): en el estadio Agustín Báez, Pilcomayo vs. Sport Colonial. 16:00: en el estadio Genaro Azcurra, Atlético Juventud vs. Sport Colombia; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. 12 de Octubre SD.

* Promedios: Benjamín Aceval 135 puntos (2,014), Pilcomayo 40 (1,904), Sport Colombia 81 (1,800), Humaitá 113 (1,686), Juventud 89 (1,328), Oriental 87 (1,298), 1° de Marzo 86 (1,283), 12 de Octubre SD 23 (1,095), Sport Colonial 67 (1,000), Valois Rivarola 42 (0,933) y Deportivo Pinozá 61 (0,910).