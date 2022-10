Primera División C: El campeón condena a Pinozá

En el otro juego de ayer, Valois Rivarola impuso localía, al derrotar por 1-0 al General Caballero de Campo Grande, para que el equipo de la “franja azul” no ponga en dudas su permanencia en la cuarta y última categoría de la APF.

Estadio: Don Isidro Roussillón (Villa Hayes). Árbitro: Mario Alfonzo. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Juan Barreto. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

Benjamín Aceval: Diego Grégor; Sílver Vázquez, Rolando Bogado, Julio Tintel y Kevin Quiñónez; Santiago López, Willian Cuevas, Fernando Acuña (71′ Luis Benítez) y Agustín Morel (78′ Hernán López); Carlos Brítez (69′ Silvio Paiva) y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón. Deportivo Pinozá: Rodrigo Delvalle; Carlos Ortiz, Néstor Benítez, José Salgado y Cristian Ojeda; Rodrigo Benítez, Emanuel González (49′ Elías González), Fredy Benítez (70′ Richard Bauver) y Sergio Román; Jesús Franco y José Mora (63′ Gastón Saavedra). D.T.: Pedro Rodríguez.

Goles: 11′ Agustín Morel, 26′, 58′, 68′ y 73′ Nery Castro, 40′ Carlos Brítez, 62′ Kevin Quiñónez y 65′ Santiago López (BA). Amonestado: 69′ Fredy Benítez (DP).

* En Zeballos Cue: Valois Rivarola 1-General Caballero CG 0. Gol: 8′ Ronaldo González (VR).

* Hoy, a las 10:00: En el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, 1° de Marzo vs. Oriental (arbitraje de Carlos Figueredo).

* Mañana, a las 10:30: en el estadio Agustín Báez, Pilcomayo vs. Sport Colonial. 16:00: En el estadio Genaro Azcurra, Atlético Juventud vs. Sport Colombia; en el estadio Eleuterio Sánchez, Humaitá vs. 12 de Octubre SD.

* Clasificación: Benjamín Aceval 56 puntos, Humaitá 45, Sport Colombia 43, Pilcomayo 40 y 1° de Marzo 33, Oriental 25, 12 de Octubre SD 23, Sport Colonial 23, General Caballero CG 22, Atlético Juventud 17, Valois Rivarola 17 y Deportivo Pinozá 16.