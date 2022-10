El 29 de Setiembre cierra la temporada con triunfo en la Primera B

El torneo de la tercera categoría de la APF, solo tiene pendiente definir el segundo cupo de ascenso, el equipo que corre con ventaja es el 24 de Setiembre de Areguá, que depende de si mismo para acompañar al campeón Deportivo Recoleta a la División Intermedia.

A un punto se encuentra Atlético Tembetary, que buscará imponerse en su recinto ante Presidente Hayes y esperar la que General Díaz pueda darle una mano impidiendo el triunfo al “franjeado aregüeño”

Estadio: Bernabé Pedrozo. Árbitro: Pedro Baranda. Asistentes: Liz Fleitas y Lorena Miranda. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

Silvio Pettirossi: Samuel Ciganda; Luis Benítez, César Otazú, Héctor Figueredo y Óscar Tillería; Rubén Narváez (76′ Santiago Mencia), Isaac Esteche, Leonardo Medina y Alejandro Cañiza; Alejandro Florentin (49′ Júnior Maldonado) y Gabriel García (77′ Víctor Lara). D.T.: Félix Torres.

29 de Setiembre: Héctor Ortiz; Juan Coronel, Cristhian Espínola, Gabriel Duarte y Hugo Centurión; Ramón Balbuena, Jumpei Watanabe, Alexis González y José Riquelme (86′ Rolando Colman); Luis Torres (69′ Rodney Pereira) y David Ferreira (65′ Eduardo Ayala). D.T.: Claudio Cañete.

Goles: 56′ Alejandro Cañiza y 65′ Júnior Maldonado (SP); 44′ Jumpei Watanabe, 71′ Gabriel García c/s/v y 75′ Eduardo Ayala (29). Amonestados: 67′ Óscar Tillería, 70′ Héctor Figueredo y 90′ Leonardo Medina (SP); 88′ Alexis González (29).

* Mañana (10:00). En el estadio Bosque de Pa’i Ñu, Fulgencio Yegros vs. Cristóbal Colón JAS. 15:30: En el estadio Ricardo Brugada, 3 de Febrero RB vs. 3 de Noviembre; en el estadio Pablo Patricio Bogarín, Cristóbal Colón de Ñemby vs. Deportivo Capiatá.

* Sábado (10:00). En el estadio Roque Battilana, Deportivo Recoleta vs. Sportivo Limpeño.

* Domingo (15:30). En el estadio Próculo Cortázar, 24 de Setiembre vs. General Díaz; en el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Atlántida vs. General Caballero ZC; en el complejo Tembetary, Atlético Tembetary vs. Presidente Hayes. Libre: Olimpia de Itá.

* Clasificación: Deportivo Recoleta 65 puntos, 24 de Setiembre 60, Atletico Tembetary 59, Atlántida 58, 3 de Noviembre 55, Deportivo Capiatá 53, General Díaz 53, Presidente Hayes 43, Silvio Pettirossi 39, 29 de Setiembre 37, Olimpia de Itá 36, Cristóbal Colón de Ñemby 36, Cristóbal Colón JAS 34, General Caballero ZC 28, 3 de Febrero RB 28, Fulgencio Yegros 22 y Sportivo Limpeño 17.