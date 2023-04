Se abre la cuarta ronda del torneo de la Primera División B

El torneo de la tercera categoría de la APF consta de 34 rondas (ida y vuelta), tras las cuales, el campeón se adjudicará con el boleto directo a la División Intermedia. Mientras que el subcampeón deberá pugnar por el ascenso a la categoría semiprofesional ante el ganador del Nacional B, de la Unión del Fútbol del Interior. Los dos últimos en la tabla de promedios, pasarán a formar parte de la Primera División C.

* Itá (10:00). En el estadio Presbítero Manuel Gamarra, Olimpia de Itá vs. Atlético Tembetary. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

* Villa Hayes (18:00). En el estadio Isidro Roussillón, Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre. Árbitro: José Cuenca. Asistentes: Lorenzo Giménez y José Medina.

* Mañana (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, en Lambaré, Atlántida vs. Iteño; en el estadio 3 de Febrero, en La Chacarita, 3 de Febrero RB vs. Deportivo Capiatá; en el estadio Bernabé Pedrozo, en barrio Republicano, Silvio Pettirossi vs. Cristóbal Colón JAS.

* Lunes (10:00). En el estadio Salustuano Zaracho, en Luque, 29 de Setiembre vs. Humaitá; 15:00: en el estadio Adrián Jara, en Luque, General Díaz vs. River Plate.

* Clasificación: General Díaz 9 puntos, Cristóbal Colón JAS 7, Atlético Tembetary 6, Sportivo Limpeño 6, Humaitá 6, Benjamín Aceval 4, Cristóbal Colón de Ñemby 4, 29 de Setiembre 4, Deportivo Capiatá 4, Olimpia de Itá 3, Sportivo Iteño 3, Silvio Pettirossi 3, River Plate 3, 3 de Febrero RB 2, 3 de Noviembre 1, Atlántida 1 y Presidente Hayes 1.