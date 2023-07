En Zeballos Cue se abre la novena ronda de la Primera C

El puntero y único invicto en lo que va de la competencia, Sport Colombia, entrará en acción el domingo, en el plato fuerte de la fecha, visitando a su más inmediato perseguidor, el 12 de Octubre de Santo Domingo, que se ubica a solo un punto del “Toro fernandino”.

Lea más: Primera C: El “12″ triunfa en Luque

El torneo de la última categoría consta de 22 rondas, al cabo de los cuales, el monarca y el subcampeón se adjudicarán las dos plazas a la Primera División B. El equipo que concluya último en el promedio, perderá la categoría.

* Zeballos Cue (10:00). En el estadio Hugo Bogado Vaceque, General Caballero ZC vs. General Caballero CG. Árbitro: José Recalde. Asistentes: Freddy Palacios y David Guillén. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

* Zeballos Cue (15:00). En el estadio Gregorio Sarubbi, Oriental vs. Fulgencio Yegros. Árbitro: Julio Paiva. Asistentes: José Duré y Juan Barreto. Cuarto árbitro: Guillermo Chamorro.

* Mañana (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, en Lambaré, Capitán Figari vs. Valois Rivarola.

* Domingo (15:00). En el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, 1° de Marzo vs. Pilcomayo; en el estadio Celestino Mongelós, en barrio Santa Ana, Sport Colonial vs. Atlético Juventud; en el estadio Rafael Giménez, en barrio Santo Domingo, 12 de Octubre SD vs. Sport Colombia.