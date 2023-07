Primera C: General Caballero CG gana en campo del Matarife

Con ese resultado, el “Matarife” dejó pasar la posibilidad de acercarse a los puestos de ascenso. Mientras que el elenco luqueño, se toma un respiro en el promedio, que tiene a Sport Colonial ocupando zona de desprogramación.

Estadio: Hugo Bogado Vaceque (Zeballos Cue). Árbitro: José Recalde. Asistentes: Fredy Palacios y David Guillén. Cuarta árbitra: Angelina Rodas.

General Caballero ZC: Aníbal Argüello; Víctor Garay (81′ Juan Báez), Héctor Ortega, Julio Costa y Jesús Coronel; Nelson Ruiz Díaz (61′ Emanuel Mareco), Junior González (81′ Paulo Lugo), Richard Martínez y Marcos Rojas; José Gamarra y Juan Ruffinelli (61′ Luis Chávez). D.T.: Roberto Lugo. General Caballero CG: Mathías Cubilla; Francisco Sosa, Josué Morínigo, Steven Arrúa y Lucas Ferreira; Rodrigo Bloch, Edward Rivas, Emanuel Guillén (46′ Eloy Zárate) (83′ Lucas Lezcano) y Juan Hermosilla (92′ Ronald Silva); Carlos Achar (46′ Cristhian Ávalos) y Fabio Ozuna (75′ Lucas Lesme). D.T.: Óscar Pereira.

Goles: 6′ Marcos Rojas (GCZC); 47′ Eloy Zárate y 59′ Francisco Sosa (GCCG). Amonestados: 13′ Garay (GCZC); 7′ Hermosilla y 58′ Arrúa (GCCG).

* En el estadio Gregorio Sarubbi: Oriental 2-Fulgencio Yegros 1. Goles: 46′ Iván Cañete y 88′ Carlos Ortiz (O); 93′ Robert Cuevas (FY).

Hoy se juega en Lambaré

La novena ronda del torneo de la cuarta categoría propone un solo choque en la jornada sabatina, a disputarse en Lambaré.

El partido de la fecha se desarrollará mañana con el enfrentamiento del líder Sport Colombia, que visitará a su más inmediato perseguidor, 12 de Octubre de Santo Domingo.

* Lambaré (15:00). En el estadio Juan B. Ruiz Díaz, Capitán Figari vs. Valois Rivarola. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Denis López y Daniel Barrios. Cuarto árbitro: Mario Sosa.

* Mañana (15:00). En el estadio Víctor Ramón Isasi, en Fernando de la Mora, 1° de Marzo vs. Pilcomayo; en el estadio Celestino Mongelós, en el barrio Santa Ana, Sport Colonial vs. Atlético Juventud; en el estadio Rafael Giménez, en barrio Santo Domingo, 12 de Octubre SD vs. Sport Colombia.