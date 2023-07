Martín Ledesma pone fin a su mala racha en la Intermedia

En los primeros movimientos del encuentro, el dueño de casa inauguró el marcador con un tanto gestado desde una corrida de Derlys Cabañas, quien quebró líneas utilizando su velocidad, para luego prolongar el avance por izquierda hacia la posición de Enzo Céspedes, este metió el buscapié que entre Mario Godoy y Eugenio Montiel no pudieron despejar, y no hicieron otra cosa que dejar el gol a disposición de Cabañas, quien no falló.

Luego de la mediahora de juego, Derlys Cabañas firmó uno de los mejores goles del campeonato hasta aquí, recibiendo en campo propio, dio una exhibición de conducción, de velocidad, de habilidad, de gambeta y definición, a pura técnica quebró la línea medular y defensiva del cuadro visitante para luego someter a Alcides Benítez con una definición colocada, de zurda al costado derecho del guardameta.

En la etapa complementaria, el “franjeado” de la compañía Valle Pucú descontó por intermedio de Jonathan Sánchez, quien se encargó de redondear una buena acción colectiva, recibiendo en la medialuna del área y efectuando el derechazo equinado, que se incrustó al costado derecho del arquero aurirrojo, Miguel Castro, quien no ofreció respuesta.

Estadio: Enrique Soler (Capiatá). Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Martín Estigarribia y Nimio Vera. Cuarto árbitro: Óscar Velázquez.

Martín Ledesma: Miguel Castro; Miguel Busto, Elías Garcete, César Coronel y Víctor Barrientos; Édgar Balbuena, Alexander Quintana (65′ Sergio Rojas), Héctor Villamayor (78′ Cristhian Mora) y Enzo Céspedes (65′ Hugo Benítez); Víctor Zorrilla y Derlys Cabañas (59′ César Benítez). D.T.: Miguel Cristaldo. 24 de Setiembre: Alcides Benítez; Richard Prieto (46′ Jonathan Florenciáñez), Pablo Meza, Mario Godoy y Eugenio Montiel (83′ Cristian Blanco); Wilians Coronel, Federico González y Justo Roa (46′ Enmanuel Caballero); José Ayala, Héctor Bobadilla (74′ Édgar Villasboa) y Fredy Delvalle (25′ Jonathan Sánchez). D.T.: Luis Fernando Escobar.

Goles: 4′ y 34′ Derlys Cabañas (ML); 58′ Jonathan Sánchez (24). Amonestados: 44′ Garcete y 85′ Castro (ML).

* Hoy, a las 10:00: Atyrá FC vs. Deportivo Santaní, en Atyrá (arbitraje de Sergio Melgarejo) y San Lorenzo vs. Atlético Colegiales, en la Ciudad Universitaria (Aldo Quiñónez).

* Mañana, a las 17:00: 3 de Febrero CDE vs. Sportivo Carapeguá, en Ciudad del Este (Víctor Ruiz Díaz). 19:15: 2 de Mayo PJC vs. 12 de Octubre, en Pedro Juan Caballero (Derlis Benítez). El Tribunal dispuso que el “Gallo” norteño juegue sus tres próximos partidos a puertas cerradas por invasión del campo de sus aficionados.

* Clasificación: Sol de América 39 puntos, Fernando de la Mora 33, Recoleta 32, 2 de Mayo 31, Santaní 27, Independiente CG 26, Pastoreo 25, San Lorenzo 24, 3 de Febrero 22, Rubio Ñu 20, Carapeguá 18, 24 de Setiembre 16, Colegiales 15, Atyrá 15, Martín Ledesma 14 y 12 de Octubre 7.