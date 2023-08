Copa Paraguay: Santaní da de baja a “General”

Un trámite parejo ofrecieron los equipos en el desarrollo de la primera mitad, General Caballero tomó el control del esférico, frente al Deportivo Santaní que cedió el protagonismo e intento aprovechar la velocidad de sus atacantes, en un eventual contraataque.

Lea más: Copa Paraguay: El Gallo “cantará” en octavos

El equipo comandado por Celso Ayala inició sorprendiendo, inaugurando el marcador en los minutos iniciales del lance, sacando provecho la pelota parada, con un tiro libre de Florencio Yudis, que fue pasado al segundo poste, donde terminó cerrando con golpe de cabeza el Ángel Arce, con la colaboración del guardameta Gustavo Arévalos.

El tanto de apertura fue un aliciente anímico para cuadro del Tapiracuái, que a partir de su solvencia defensiva, se animó a más y discutió el protagonismo con el “rojo”. Fue así que en el primer cuarto de hora tuvo la posibilidad de suplicar la ventaja, en una doble chance que inicialmente tuvo el disparo lejano que Antonio Oviedo que fue por el poste, Ronald Acuña tomó el rebote y volvió a rematar, pero esta vez entre Arévalos y el palo evitaron la segunda conquista.

El dueño de casa no contó con ideas, ni precisión en los metros finales para quebrar la sólida defensa albinegra, tal es así que tuvo que recurrir a aventuras individuales para arrimar peligro a la portería de Francisco Peralta, que fue exigido en la complementaria ante un cabezazo de José Vera, que tuvo la buena respuesta del guardameta para mantener diferencia al mínima diferencia del represente de la segunda categoría, que en los octavos de final enfrentará a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Cruces confirmados de la siguiente fase

Con la eliminación de General Caballero de Mallorquín, la disputa de la Semana 13 de la Copa Paraguay dejó al tercer equipo de la máxima categoría fuera de competencia. Anteriormente Olimpia y Resistencia, quedaron por el camino.

A falta de dos partidos para que se complete la Tercera Fase, el torneo de integración tiene a seis equipos que militan en la Primera División y seis representantes de la División Intermedia instalados entre los dieciséis mejores.

El cuadro de menor categoría, que por ahora sigue en carrera, es Valois Rivarola, representante de la cuarta y última categoría de la APF, que en la siguiente semana se enfrentará a Guaraní, en Dos Bocas.

Uno de los choques atractivos que tendrá el cierre de la tercera ronda, será el que protagonizarán en Tuyucuá, el líder del torneo Clausura, Libertad y Sol de América, puntero de la División Intermedia.

* Los emparejamientos confirmados: Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano; Tacuary vs. Sportivo Trinidense; Deportivo Recoleta vs. Atyrá FC; 2 de Mayo PJC vs. Deportivo Santaní; Nacional vs. Luqueño; Martín Ledesma vs. Rubio Ñu.

Últimos juegos de la Fase 3

* Miércoles, a las 16:00. En el estadio Rogelio Livieres, en Dos Bocas, Valois Rivarola (Primera División C) vs. Guaraní (División de Honor).

* Miércoles (18:30). En La Huerta, de Tuyucuá, Sol de América (División Intermedia) vs. Libertad (División de Honor).