Primera B: Humaitá, Colón de Ñemby y Olimpia de Itá se despiden con triunfos

El “León” de Corumba Cue, que volverá a competir en la cuarta y última categoría de la APF, impuso localía con un gol en la agonía del juego, señalado por Enrique Estadella (minuto 92), para vencer por 1-0 a Sportivo Limpeño, en Mariano Roque Alonso.

En otro juego que puso en marcha la útima ronda, Cristóbal Colón de Ñemby dejó los puntos en casa al vencer por 2-1 al 29 de Setiembre de Luque. Matías Andino (24′) adelantó al elenco “lechuguero” del barrio Molino, pero Mauricio Rodríguez (29′) y Eraldo Dos Santos (39′) le dieron el triunfo al “conquitador” ñembyense

En otro cotejo, Olimpia de Itá derrotó a domicilio por 1-0, al Deportivo Capiatá, gracias al tanto que llegó por intermedio de Alcides Valdez (15′).

* Hoy, a las 09:00. En el estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño vs. Silvio Pettirossi. Árbitro: Julio Paiva. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Arcenio Mereles

* Sábado, a las 09:00. En el estadio Luis Alfonso Giagni, Atlético Tembetary vs. 3 de Noviembre; en el estadio Juan B. Ruiz Díaz, en Lambaré, Atlántida vs. General Díaz; en el estadio Jardines del Kelito, River Plate vs. Benjamín Aceval.

* Domingo, a las 17:00. En el estadio Herminio Ricardo, en J. Augusto Saldívar, Cristóbal Colón JAS vs. Presidente Hayes. Libre: 3 de Febrero RB.

* Clasificación: Atlético Tembetary 68 puntos, Cristóbal Colón JAS 64, River Plate 60, Benjamín Aceval 56, General Díaz 49, Silvio Pettirossi 47, Deportivo Capiatá 45, 3 de Noviembre 44, Olimpia de Itá 42, Sportivo Limpeño 41, Atlántida 39, 3 de Febrero RB 38, Presidente Hayes 35, Cristóbal Colón de Ñemby 31, Sportivo Iteño 28, Humaitá 26 y 29 de Setiembre 26.