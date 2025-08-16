Paraguarí, por sacar ventaja en la ida de la Copa San Isidro de Curuguaty

La serie de dos partidos se inicia esta tarde a las 16:00 en el Estadio Municipal de Carapeguá, que tiene una capacidad para 7.500 espectadores, donde las entradas tendrán un costo de 30.000 guaraníes para los que quieran presenciar el primer encuentro de la serie, que tendrá su desquite el próximo sábado 30 en San José de Mayo, en Uruguay.

Este prestigioso torneo enfrenta a los campeones del interior de Paraguay y Uruguay. Su nombre rinde homenaje a la ciudad de Curuguaty, donde el prócer uruguayo José Gervasio Artigas vivió su exilio. Con 26 ediciones disputadas, el historial favorece a Paraguay, con 15 títulos frente a los 10 de Uruguay. El último campeón fue la Liga Minuana de Fútbol de Lavalleja, que en el 2023 se impuso en penales a la en aquel entonces Liga Encarnacena.

Las ligas de nuestro país que conquistaron el cetro son: Federación Misionera (2), Paranaense (2), Itaugüeña, Liga del Sud, Limpeña, Pirayuense, Sanjosiana de Deportes, Sampedrana de Fútbol, Regional Ypacaraí, Caacupeña, Liberación, Guaireña y Atyreña.

