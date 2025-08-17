Copa San Isidro: Paraguarí saca leve ventaja

El encuentro se disputó en el Estadio Municipal de Carapeguá, en el departamento de Paraguarí. El conjunto local logró marcar sus goles en la etapa inicial.

El primer tanto llegó a través de Armando Quintana, a los 17 minutos, mientras que el segundo fue obra de Alberto Montiel, a los 36’. El descuento llegó a los 28’ de la complementaria, tras una desafortunada jugada que culminó en el autogol de Víctor Benítez. El Rojo del noveno departamento pudo haber conseguido un marcador más amplio, pero Isaías Ibarra malogró un penal.

Lea además: Paraguarí, por sacar ventaja en la ida de la Copa San Isidro de Curuguaty

El partido de vuelta se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, en el estadio Municipal Casto Martínez Laguarda, en San José de Mayo, ocasión en la cual el elenco paraguariense buscará sumar el decimosexto título para Paraguay. Si los charrúas ganan por un gol de diferencia, la corona será resuelta a través de los penales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy