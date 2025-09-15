Reñida Primera B cuenta con tres líderes

Martín Ledesma de Capiatá, 24 de Setiembre de Areguá y 3 de Noviembre de Itá tienen el mismo puntaje y son los líderes de la Primera División B, mientras que Olimpia de Itá solo está una unidad por debajo, prendido en la lucha por el ascenso a la División Intermedia.

El certamen brinda al subcampeón la posibilidad de subir mediante un repechaje contra el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Los resultados registrados en el vigesimocuarto capítulo del campeonato de la tercera división son los siguientes:

Lunes

3 de Noviembre 1-Sport Colombia 0.

12 de Octubre de Itauguá 3-Fulgencio Yegros.

Domingo

Sportivo Iteño 2-Presidente Hayes 0.

29 de Setiembre 0-Martín Ledesma 1.

Sportivo Limpeño 2-Cristóbal Colón JAS 1.

Olimpia de Itá 3-Silvio Pettirossi 1.

Sábado

3 de Febrero RB 0-Benjamín Aceval de Villa Hayes 1.

General Díaz 0-24 de Setiembre de Areguá 1.