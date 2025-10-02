Primera B: Duelo franjeado entre aspirantes al título

La Primera División B es el circuito de ascenso más prolongado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas.
El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia, mientras que el segundo tendrá la posibilidad de escalar mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
El programa del capítulo 27 de la “B” es el siguiente:
Viernes 3 de octubre
24 de Setiembre vs. Olimpia de Itá
Estadio: Próculo Cortázar, Valle Pucú.
Horario: 14:00.
Fulgencio Yegros vs. Sportivo Limpeño
Estadio: Cerro León de Villeta.
Horario: 14:30.
Sábado 4
Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 10:00.
Atlético Colegiales vs. 29 de Setiembre
Estadio: Luciano Zacarías.
Horario: 10:00.
Atlántida vs. General Díaz
Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.
Horario: 17:00.
Domingo 5
Martín Ledesma vs. 3 de Febrero RB
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00.
Cristóbal Colón JAS vs. Sport Colombia
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 16:00.
Lunes 6
Sportivo Iteño vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: A confirmar.
Horario: 14:00.
Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre
Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes.
Horario: 16:00.