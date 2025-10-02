Fútbol de Ascenso de Paraguay

Primera B: Duelo franjeado entre aspirantes al título

El 24 de Setiembre de Areguá (puesto 1) y el Olimpia de Itá (4) abrirán este viernes la 27ª fecha de la Primera División B. Un duelo franjeado entre aspirantes al título de la tercera categoría de nuestro fútbol, que pugnan por el ascenso a la División Intermedia. La jornada contempla el desarrollo de otro lance.

02 de octubre de 2025 - 13:40
Adriano Samaniego Giménez, director técnico del 24 de Setiembre de Areguá, que marcha al frente de la clasificación de la reñida Primera División B.
Adriano Samaniego Giménez, director técnico del 24 de Setiembre de Areguá, que marcha al frente de la clasificación de la reñida Primera División B.Gentileza

La Primera División B es el circuito de ascenso más prolongado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 34 rondas.

El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia, mientras que el segundo tendrá la posibilidad de escalar mediante un repechaje con el monarca del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

El programa del capítulo 27 de la “B” es el siguiente:

Viernes 3 de octubre

24 de Setiembre vs. Olimpia de Itá

Estadio: Próculo Cortázar, Valle Pucú.

Horario: 14:00.

Fulgencio Yegros vs. Sportivo Limpeño

Estadio: Cerro León de Villeta.

Horario: 14:30.

Sábado 4

Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 10:00.

Atlético Colegiales vs. 29 de Setiembre

Estadio: Luciano Zacarías.

Horario: 10:00.

Atlántida vs. General Díaz

Estadio: Complejo Oceánico, Nueva Asunción.

Horario: 17:00.

Domingo 5

Martín Ledesma vs. 3 de Febrero RB

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Cristóbal Colón JAS vs. Sport Colombia

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 16:00.

Lunes 6

Sportivo Iteño vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: A confirmar.

Horario: 14:00.

Benjamín Aceval vs. 3 de Noviembre

Estadio: Isidro Roussillón, Villa Hayes.

Horario: 16:00.

