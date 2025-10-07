Primera C: 1º de Marzo, a un paso del ascenso

La Primera División C es la cuarta y última categoría de nuestro fútbol. Del circuito intervienen 12 clubes, de los cuales dos ascenderán a la Primera B.
El 1º de Marzo cuenta con 44 puntos, General Caballero de Zeballos Cue está con 39, mientras que Pilcomayo de Mariano Roque Alonso está con 38. Con solo empatar en la penúltima fecha, los tricolores fernandinos lograrán su paso al tercer nivel de nuestro balompié.
La 21ª ronda del certamen, anteriormente conocido como Segunda División de Ascenso, se disputará íntegramente el sábado, a las 10:00, con el siguiente programa:
1° de Marzo vs. Pilcomayo
Estadio: Gunther Vogel.
Humaitá vs. Capitán Figari
Estadio: Eleuterio Sánchez.
12 de Octubre SD vs. Atlético Juventud
Estadio: Rafael Giménez.
General Caballero CG vs. Deportivo Pinozá
Estadio: 26 de Febrero.
Oriental vs. Cristóbal Colón de Ñemby
Estadio: Luciano Zacarías.
General Caballero ZC vs. Sport Colonial
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.