Primera C: 1º de Marzo, a un paso del ascenso

El 1º de Marzo de Fernando de la Mora se encuentra a un paso del ascenso de la Primera División C a la B. A falta de dos rondas para el cierre de la temporada de la cuarta y última categoría, el líder le lleva seis puntos de ventaja al tercero, su punto de referencia para subir.