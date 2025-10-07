Fútbol de Ascenso de Paraguay

Primera C: 1º de Marzo, a un paso del ascenso

El 1º de Marzo de Fernando de la Mora se encuentra a un paso del ascenso de la Primera División C a la B. A falta de dos rondas para el cierre de la temporada de la cuarta y última categoría, el líder le lleva seis puntos de ventaja al tercero, su punto de referencia para subir.

07 de octubre de 2025 - 17:26
Equipo de 1º de Marzo de Fernando de la Mora, Primera C y virtualmente ascendido a la B.
La Primera División C es la cuarta y última categoría de nuestro fútbol. Del circuito intervienen 12 clubes, de los cuales dos ascenderán a la Primera B.

El 1º de Marzo cuenta con 44 puntos, General Caballero de Zeballos Cue está con 39, mientras que Pilcomayo de Mariano Roque Alonso está con 38. Con solo empatar en la penúltima fecha, los tricolores fernandinos lograrán su paso al tercer nivel de nuestro balompié.

La 21ª ronda del certamen, anteriormente conocido como Segunda División de Ascenso, se disputará íntegramente el sábado, a las 10:00, con el siguiente programa:

1° de Marzo vs. Pilcomayo

Estadio: Gunther Vogel.

Humaitá vs. Capitán Figari

Estadio: Eleuterio Sánchez.

12 de Octubre SD vs. Atlético Juventud

Estadio: Rafael Giménez.

General Caballero CG vs. Deportivo Pinozá

Estadio: 26 de Febrero.

Oriental vs. Cristóbal Colón de Ñemby

Estadio: Luciano Zacarías.

General Caballero ZC vs. Sport Colonial

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

