El 3 de Noviembre se ubica en lo más alto de la “B”

El viernes, el técnico Adriano Giménez presentó su renuncia con diferencias con el manejo dirigencial del 24 de Setiembre, que recurrió a servidores de la casa para la dirección del equipo y perdió por goleada en el barrio San Pablo de Asunción contra el nuevo líder de la Primera División B, 3 de Noviembre.

Los Bravos del 24 deberán replantear las cosas. Necesitan una conducción profesional para recuperar terreno perdido, si desean retornar a la categoría semiprofesional, en la que compitieron en 2023.

Mauricio Caballero, al minuto 14, Hugo Aquino, al 45, Iván Maciel, al 59 y Ángel Gómez, al 63, anotaron para la victoria por 4-0 de los tricolores capitalinos, que se encuentran al frente de la carrera por llegar a la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

En otro enfrentamiento vespertino de este sábado, Atlántida Sport Club logró una gran victoria en el barrio Ricardo Brugada sobre 3 de Febrero por 2-0.

Mauricio Pérez, en los minutos 39 y 45, señaló los tantos del conjunto “oceánico” en el Bajo.

Al circuito de la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol le restan seis rondas.