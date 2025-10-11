Fútbol de Ascenso de Paraguay

El 3 de Noviembre se ubica en lo más alto de la “B”

El 3 de Noviembre volvió a situarse en la punta de la Primera División B con su aplastante victoria en casa por 4-0 sobre el 24 de Setiembre de Areguá, que se encontraba en la cima y al perder a su entrenador Adriano Samaniego recibió un durísimo golpe.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 18:26
Festejo de gol del 3 de Noviembre, que aplastó al 24 de Setiembre por la Primera División B, a la que le quedan seis rondas.
Festejo de gol del 3 de Noviembre, que aplastó al 24 de Setiembre por la Primera División B, a la que le quedan seis rondas.APF

El viernes, el técnico Adriano Giménez presentó su renuncia con diferencias con el manejo dirigencial del 24 de Setiembre, que recurrió a servidores de la casa para la dirección del equipo y perdió por goleada en el barrio San Pablo de Asunción contra el nuevo líder de la Primera División B, 3 de Noviembre.

Los Bravos del 24 deberán replantear las cosas. Necesitan una conducción profesional para recuperar terreno perdido, si desean retornar a la categoría semiprofesional, en la que compitieron en 2023.

Mauricio Caballero, al minuto 14, Hugo Aquino, al 45, Iván Maciel, al 59 y Ángel Gómez, al 63, anotaron para la victoria por 4-0 de los tricolores capitalinos, que se encuentran al frente de la carrera por llegar a la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

En otro enfrentamiento vespertino de este sábado, Atlántida Sport Club logró una gran victoria en el barrio Ricardo Brugada sobre 3 de Febrero por 2-0.

Mauricio Pérez, en los minutos 39 y 45, señaló los tantos del conjunto “oceánico” en el Bajo.

Al circuito de la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol le restan seis rondas.

