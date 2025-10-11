Primera B: Sportivo Limpeño derrota a Martín Ledesma

El estadio Isidro Roussillón del Benjamín Aceval de Villa Hayes albergó el esperado encuentro, al que Martín Ledesma llegaba con elevadas expectativas, ya que con una victoria le daba alcance en la punta de la Primera División B al 12 de Octubre de Itauguá.

Elías Saavedra, al minuto 43, puso en ventaja al elenco capiateño. En el segundo tiempo, el Sportivo Limpeño experimentó un gran repunte para imponerse mediante las conversiones de Francisco Ver (62) y Esteban Méndez (68 y 73).

En estas instancias finales, los equipos arbitrales están compuestos por seis jueces, siendo incluidos los auxiliares de fondo, con el objetivo de minimizar los errores.

El torneo de la tercera categoría consta de 34 rondas. El campeón ascenderá de manera directa a la División Intermedia, en tanto que el segundo tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.