Campo 9 y 13 de Junio completan la segunda fase del Nacional B de UFI

En la tarde del miércoles se completó la primera etapa del Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), quedando definidos los ocho equipos que disputarán la segunda fase. La última jornada fue clave para determinar a los dos clasificados del Grupo B.

Sportivo Campo 9 y Atlético 13 de Junio lograron su pase a la siguiente instancia, luego de igualar 1-1 en Concepción. Este resultado les bastó a ambos para superar por un punto a Ovetense FC, que con su derrota 2-1 en su visita a Salto del Guairá, terminó quedando fuera de la lucha por el título de forma prematura. El ganador de este certamen tendrá el derecho de pugnar por el ascenso a la División Intermedia, enfrentando al vicecampeón de la Primera División B de la APF.

De esta forma, quedaron conformados los grupos para la segunda fase del torneo. El Grupo A será integrado por R.I. 3 Corrales, 15 de Mayo de Itapé, Patriotas de Hernandarias y Sportivo Campo 9. Mientras que el Grupo B contará con la presencia de Salto del Guairá, Ciudad Nueva, 3 de Febrero CDE y Atlético 13 de Junio. De estos ocho equipos, los dos primeros de cada grupo accederán a las semifinales en busca del medio cupo a la División Intermedia.

Resultados y clasificación final de la Primera Fase:

En el Grupo A, se registraron los siguientes resultados: Deportivo Caaguazú 3-3 Ciudad Nueva (en el estadio Liga Caaguazú); 3 de Febrero CDE 0-2 R.I. 3 Corrales (en el estadio Antonio Aranda, Ciudad del Este); Deportivo Minga Guazú 4-0 Gremio de Sol del Este (en el estadio Pa’i Coronel, Minga Guazú) y Club J.D.K 0-3 15 de Mayo (en el estadio Club J.D.K, San José de los Arroyos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las posiciones finales fueron: R.I. 3 Corrales con 29 puntos, 3 de Febrero CDE con 24, 15 de Mayo con 24, Ciudad Nueva con 22, Deportivo Minga Guazú con 19, Deportivo Caaguazú con 16, Sol del Este con 7 y Club J.D.K con 7.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Grupo B, los marcadores fueron: Salto del Guairá 2-1 Ovetense FC (en el estadio Emigdio Vallejos, Salto del Guairá); General Garay 1-1 Patriotas FC (en el estadio Club General Garay, Concepción); Sportivo Campo 9 1-1 Atlético 13 de Junio (en el estadio Club Sportivo Campo 9, J. Eulogio Estigarribia) y Nacional S.D.G 2-3 Guaraní de Minga Guazú (en el estadio Ary Arthur, Salto del Guairá).

Las posiciones finales quedaron así: Salto del Guairá con 25 puntos, Patriotas FC con 22, Atlético 13 de Junio con 20, Sportivo Campo 9 con 20, Ovetense FC con 19, Guaraní de Minga Guazú con 15, General Garay con 14 y Nacional S.D.G. con 10.