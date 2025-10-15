Guaireña despide a un símbolo del club

Nacido el 28 de agosto de 1982, Carlos Agustín Duarte Martínez es natural de Mauricio José Troche (Guairá), en donde cuenta con un centro de formación de futbolistas, tratando de transmitir a los chicos los conocimientos adquiridos con el paso de los años.

Su primer club fue Capitán Troche, dentro de su comunidad. A partir de allí fue sumando equipos y anotaciones, militando en Independencia (de la ciudad del mismo nombre), 11 Estrellas de Melgarejo, Olimpia y Pettirossi de Villarrica, Caacupé FBC, Blas Garay, Libertad de Coronel Oviedo, Cerro Corá, Guaireña, Ovetense y Galicia.

Luego de defender con suceso a la Liga Guaireña en el Nacional Interligas, su figura relució en competencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol, primero en la División Intermedia y luego en la máxima categoría.

Con el paso del tiempo, sus colegas fueron colgando los botines gradualmente, mientras él seguía demostrando una gran vitalidad, gracias al cuidado que le permitió llegar bien lejos en comparación a su modesto arranque.

En la presente temporada, Lito Duarte cooperó con su esfuerzo para la permanencia de los albicelestes en el segundo nivel de la APF. En el cierre del torneo, la dirigencia lo convocó para un homenaje lleno de emoción, con la presencia de sus seres queridos, esposa e hijos.

A sus 43 años, Duarte le dijo adiós a Guaireña como futbolista. Con seguridad retornará en lo sucesivo al club para brindar una mano. Mientras tanto, seguirá dándole a la pelota a nivel amateur, en certámenes de la UFI, al contar aún con la fuerza para seguir marcando goles.

Carlos Agustín expresó su agradecimiento a Guaireña. Si bien estuvo en muchos clubes y en todos recibió el afecto como recompensa a su trabajo futbolístico, en el Parque de Villarrica vivió momentos hermosos, inolvidables, sobre todo con las conversiones hechas a los más ganadores del balompié paraguayo.

Las imágenes quedarán en el recuerdo del deportista que dejó todo por triunfar y que se retira con honores. Un digno representante del balompié de tierra adentro.

* Víctor Miranda Rojas (vmiranda@abc.com.py)