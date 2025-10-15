Primera B: El 3 de Noviembre, firme en la cima

El triunfo del elenco “tricolor”, comandado por José Montiel, fue posible gracias al gol de Francisco López (minuto 10). Esta victoria no solo le permitió sumar los puntos en el estadio Cerro León, sino también mantener la posición que otorga el cupo directo a la División Intermedia 2026.

Aunque ocupa el segundo lugar, desfavorecido por el mérito deportivo, Benjamín Aceval acumula la misma cantidad de unidades que el líder. El “albirrojo chaqueño” atesoró los puntos en casa, al derrotar por 4-2 a Silvio Pettirossi, en el estadio Isidro Roussillón.

Los tantos del cuadro chaqueño fueron obra de Nery Castro (39’ y 76’), Osvaldo Arguello (61’) y Lucas Pereira (68’). Por el lado “aviador”, se hicieron sentir en el marcador con los goles de Tobías Gamarra (57’) y Andrés Vera (65’).

Con 34 rondas programadas, el torneo de la tercera categoría es el más extenso del ascenso paraguayo. Al final del campeonato, el primero en la tabla de posiciones se adjudicará el boleto directo a la División Intermedia, mientras que el segundo pugnará por el ascenso ante el ganador del Nacional B de la UFI.

Fulgencio Yegros 0-1 3 de Noviembre

Estadio: Cerro León. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Edilson Florenciano y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: José Cuenca.

Fulgencio Yegros (0): Héctor Albariza; Pablo Paniagua (85′ Alex Amarilla), Enzo García (28′ Martín Amorín), Alex Riveros y Lucas Paniagua (78′ Carlos Gómez); Jonathan Yegros, Júnior Pineda, Elías Re y Juan Riveros; Fernando Páez y Mathías Cáceres. D.T.: Adán Amarilla.

3 de Noviembre (1): Alan Vento; Alcides Scarpellini, Hugo Aquino, Ángel Martínez (89′ Hernán López) y Mauricio Caballero (72′ Juan Martínez); Lucas Franco, Julio Tintel, Rodolfo López e Iván Maciel (83′ Fabricio Jacquet); Ángel Gómez (89′ Guillermo Beltrán) y Francisco López (73′ Ángel Román). D.T.: José Montiel.

Gol: 10′ Francisco López (3N). Amonestados: 11′ Juan Riveros, 68′ y 73′ Jonathan Yegros, 71′ Pablo Paniagua y 84′ Elías Re (FY); 21′ Mauricio Caballero y 64′ Ángel Gómez (3N). Expulsado: 73′ Jonathan Yegros (FY).

Los otros resultados de la jornada de miércoles

En el estadio Enrique Soler. 29 de Setiembre 0-12 de Octubre de Itauguá 2. Goles: 26′ José Núñez y 64′ José Ojeda (12O).

En el estadio Salvador Morga, Sportivo Iteño 1-3 de Febrero RB 0. Gol: 62′ Dani Cáceres (I).

En el estadio Complejo Oceánico, Atlántida SC 2-Sportivo Limpeño 0.

En el estadio Fortín de Tacumbú, Presidente Hayes 2-Cristóbal Colón JAS 0. Goles: 22’ Tomás Rojas y 81’ Ángel D’ecclesiis (PH).

En el estadio Isidro Roussillón Pascotini, Benjamín Aceval 4-Silvio Pettirossi 2. Goles: 39’ y 76’ Nery Castro, 61’ Osvaldo Arguello y 68’ Lucas Pereira (BA); 57’ Tobías Gamarra y 65’ Andrés Vera (SP).

En el estadio Luciano Zacarías, Atlético Colegiales 1-General Díaz 0. Gol: 48′ Marcelo Enciso, de penal (C).

* Hoy, a las 13:45. 24 de Setiembre vs. Sport Colombia, en el estadio Próculo Cortázar. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Víctor Dávalos y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla.

* Hoy, a las 16:00. Martín Ledesma vs. Olimpia de Itá, en el estadio Enrique Soler. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Guido Miranda y Derlys González. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

* Clasificación: 3 de Noviembre 58 puntos, Benjemín Acebal 58, 12 de Octubre (I) 57, 24 de Setiembre 53, Olimpia de Itá 53, Martín Ledesma 51, C. Colón JAS 45, Limpeño 43, Atlántida 40, 3 de Febrero RB 39, Sport Colombia 38, Silvio Pettirossi 33, 29 de Setiembre 33, Colegiales 30, Iteño 28, Presidente Hayes 26, Fulgencio Yegros 16 y General Díaz 14.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol