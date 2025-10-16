Fútbol de Ascenso de Paraguay

Antonio Bareiro desmiente que jugará en Universo FC de Capiatá

Una noticia que circuló con fuerza en las últimas horas, originada en el portal “Kennedy News” y replicada por varios portales, situaba al experimentado atacante Antonio Bareiro como incorporación confirmada de Universo FC, equipo que compite en la Liga Capiateña.​

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 01:41
Antonio "Demonio" Bareiro, durante su etapa en Guaraní de Fram, de la División Intermedia.APF

Ante esta información de la que varios medios se hicieron eco (incluídos nosotros), el propio futbolista, oriundo de Caazapá salió al paso para desmentir tajantemente la información, frenando así la rápida expansión del rumor. A través de una publicación en su cuenta de instagram, el “Demonio” Bareiro compartió el reporte y fue contundente: “Información totalmente falsa”, atendiendo que la supuesta movida generó gran revuelo, dada la trayectoria que tiene del jugador de 36 años.

El multicampeón con Libertad, finalizó su última etapa profesional en Guaraní de Fram, equipo que militó en la División Intermedia esta temporada, después de haber iniciado el curso vistiendo la camiseta del Olimpia. Con esta aclaración del atacante, se mantiene la incertidumbre sobre el próximo destino de Bareiro, cuyo futuro profesional sigue siendo una incógnita.