Antonio Bareiro desmiente que jugará en Universo FC de Capiatá

Ante esta información de la que varios medios se hicieron eco (incluídos nosotros), el propio futbolista, oriundo de Caazapá salió al paso para desmentir tajantemente la información, frenando así la rápida expansión del rumor. A través de una publicación en su cuenta de instagram, el “Demonio” Bareiro compartió el reporte y fue contundente: “Información totalmente falsa”, atendiendo que la supuesta movida generó gran revuelo, dada la trayectoria que tiene del jugador de 36 años.

El multicampeón con Libertad, finalizó su última etapa profesional en Guaraní de Fram, equipo que militó en la División Intermedia esta temporada, después de haber iniciado el curso vistiendo la camiseta del Olimpia. Con esta aclaración del atacante, se mantiene la incertidumbre sobre el próximo destino de Bareiro, cuyo futuro profesional sigue siendo una incógnita.