Primera B: 3 de Noviembre, líder exclusivo

A falta de cinco rondas del cierre del circuito de ascenso más largo de nuestro fútbol, la Primera División B, los tricolores del 3 de Noviembre se encuentran en la zona de ascenso a la División Intermedia, la segunda categoría.

El campeón asciende de manera directa. El vice tendrá la posibilidad de subir mediante un repechaje con el ganador del Nacional B de la UFI, que está en desarrollo.

* Resultados registrados en la 30ª ronda: 12 de Octubre de Itauguá 2-Presidente Hayes 3, Cristóbal Colón JAS 2-Benjamín Aceval 2, General Díaz 0-29 de Setiembre 1, 3 de Febrero 1-Colegiales 2, Sportivo Limpeño 1-Sportivo Iteño 3, 3 de Noviembre 3-Martín Ledesma 2 y Sport Colombia 0-Fulgencio Yegros 0.

* Lunes, 14:00 horas: Olimpia de Itá-Atlántida, en Itá. 16:00: Silvio Pettirossi-24 de Setiembre de Areguá, en los Jardines del Kelito.