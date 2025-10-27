Primera B: 3 de Noviembre, camino a la Intermedia

El 3 de Noviembre viene de lograr una agónica victoria por 1-0 sobre Atlántida, con el gol del experimentado atacante Guillermo “Memo” Beltrán.

Los tricolores del capitalino barrio San Pablo comandan la clasificación de la Primera División B con 64 puntos, seguido por Benjamín Aceval de Villa Hayes, con 62.

El monarca asciende de manera directa a la Intermedia, mientras que el segundo jugará un repechaje con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que se encuentra en pleno desarrollo.

En cuanto al promedio, el Fulgencio Yegros de Ñemby se encuentra matemáticamente descendido a la Primera C. Como son dos los que tienen que bajar, la lucha por la permanencia está entre Presidente Hayes, 29 de Setiembre de Luque y Sportivo Iteño.

Los marcadores registrados en la 31ª fecha fueron los siguientes:

Presidente Hayes 1-Benjamín Aceval 2

Martín Ledesma 2-Sport Colombia 1

Colegiales 4-Sportivo Limpeño 0

12 de Octubre de Itauguá 3-General Díaz 1

Fulgencio Yegros 1-Silvio Pettirossi 2

29 de Setiembre 2-3 de Febrero 0

Atlántida 0-3 de Noviembre 1

24 de Setiembre 1-Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar 3

Sportivo Iteño 0-Olimpia de Itá 0

Colegiales-Olimpia de Itá

12 de Octubre de Itauguá-3 de Febrero

Presidente Hayes-General Díaz

Fulgencio Yegros-Cristóbal Colón JAS

Atlántida-Sport Colombia

29 de Setiembre-Sportivo Limpeño

Sportivo Iteño-3 de Noviembre

Martín Ledesma-Silvio Pettirossi

24 de Setiembre-Benjamín Aceval