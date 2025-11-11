Fútbol de Ascenso de Paraguay
11 de noviembre de 2025 - 16:59

Primera B: Benjamín Aceval acaricia el título

Atardecer en Villa Hayes, con la vista del sector preferencial del estadio Isidro Roussillón del Benjamín Aceval, que albergará el sábado el decisivo partido entre el local y el Martín Ledesma de Capiatá.
El Benjamín Aceval (líder con 68 puntos) recibirá el sábado en Villa Hayes a Martín Ledesma de Capiatá y de ganar obtendrá el título de la Primera División B y el ascenso a la División Intermedia.

Por ABC Color

Si se presenta ese escenario, del triunfo consagratorio del Benjamín Aceval de Villa Hayes contra Martín Ledesma de Capiatá, 12 de Octubre de Itauguá (66 unidades) y 3 de Noviembre (66) pugnarán por la disputa del repechaje contra el monarca del Nacional B de la UFI.

El programa de la última fecha de la tercera categoría es el siguiente:

* Jueves, 16:00: 24 de Setiembre-Fulgencio Yegros, en Valle Pucú, Areguá.

* Viernes, 15:00: Silvio Pettirossi-Sportivo Iteño, en Republicano. 16:00: Sport Colombia-Colegiales, en Fernando de la Mora.

Los dos últimos descienden a la Primera División C.
* Sábado, 15:00: 3 de Febrero-Presidente Hayes, en Ricardo Brugada; Sportivo Limpeño-General Díaz, en Limpio; Olimpia de Itá-12 de Octubre, en Itá; 3 de Noviembre-29 de Setiembre, en Jardines del Kelito y Benjamín Aceval-Martín Ledesma, en Villa Hayes. 16:00: Cristóbal Colón JAS-Atlántida, en J. Augusto Saldívar.