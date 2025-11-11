Primera B: Benjamín Aceval acaricia el título

Si se presenta ese escenario, del triunfo consagratorio del Benjamín Aceval de Villa Hayes contra Martín Ledesma de Capiatá, 12 de Octubre de Itauguá (66 unidades) y 3 de Noviembre (66) pugnarán por la disputa del repechaje contra el monarca del Nacional B de la UFI.

El programa de la última fecha de la tercera categoría es el siguiente:

* Jueves, 16:00: 24 de Setiembre-Fulgencio Yegros, en Valle Pucú, Areguá.

* Viernes, 15:00: Silvio Pettirossi-Sportivo Iteño, en Republicano. 16:00: Sport Colombia-Colegiales, en Fernando de la Mora.

* Sábado, 15:00: 3 de Febrero-Presidente Hayes, en Ricardo Brugada; Sportivo Limpeño-General Díaz, en Limpio; Olimpia de Itá-12 de Octubre, en Itá; 3 de Noviembre-29 de Setiembre, en Jardines del Kelito y Benjamín Aceval-Martín Ledesma, en Villa Hayes. 16:00: Cristóbal Colón JAS-Atlántida, en J. Augusto Saldívar.