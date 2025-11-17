Fútbol de Ascenso de Paraguay
Definido el programa para los duelos de promoción, por el último boleto a la Intermedia

El estadio Defensores del Chaco albergará los duelos de ida y vuelta de la promoción que pondrá en juego el último boleto al torneo de la División Intermedia.
Se definió la programación de los compromisos correspondientes a la Promoción Primera B – Nacional B 2025, donde se definirá al equipo que se quedará con el último cupo al torneo de la División Intermedia del próximo año. Ambos encuentros se disputarán en el emblemático Estadio Defensores del Chaco.

La puja por el ascenso será entre el vicecampeón de la Primera División B, el 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, y el 15 de Mayo de Itapé, que en su estreno, en el Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), logró conquistar el título, tras imponerse por 3-2 ante Patriotas de Hernandarias, en la final única disputada en la ciudad de Capiatá.

El primer partido se disputará el domingo 23 de noviembre y el desquite será una semana después, el domingo 30 de noviembre, ambos en el coliseo de Sajonia. En estas fechas se determinará el tercer ascendido a la Intermedia. Estos partidos de promoción contarán con la implementación de la herramienta del videoarbitraje (VAR).

Es importante recordar que los otros dos boletos al segundo nivel del fútbol paraguayo ya tienen dueño: Benjamín Aceval de Villa Hayes, campeón de la tercera categoría de la APF, y el monarca del Nacional Interligas de la Unión del Fútbol del Interior, Liga Regional de Fútbol Paraguarí.

