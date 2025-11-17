Definido el programa para los duelos de promoción, por el último boleto a la Intermedia

La puja por el ascenso será entre el vicecampeón de la Primera División B, el 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, y el 15 de Mayo de Itapé, que en su estreno, en el Campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI), logró conquistar el título, tras imponerse por 3-2 ante Patriotas de Hernandarias, en la final única disputada en la ciudad de Capiatá.

El primer partido se disputará el domingo 23 de noviembre y el desquite será una semana después, el domingo 30 de noviembre, ambos en el coliseo de Sajonia. En estas fechas se determinará el tercer ascendido a la Intermedia. Estos partidos de promoción contarán con la implementación de la herramienta del videoarbitraje (VAR).

Es importante recordar que los otros dos boletos al segundo nivel del fútbol paraguayo ya tienen dueño: Benjamín Aceval de Villa Hayes, campeón de la tercera categoría de la APF, y el monarca del Nacional Interligas de la Unión del Fútbol del Interior, Liga Regional de Fútbol Paraguarí.

