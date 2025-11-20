Jugadores campeones con Sportivo Iteño exigen cobro de haberes caídos

La demanda, iniciada por el abogado Roger Barreto Gutiérrez, se dirige contra el Club Sportivo Iteño, (que actualmente milita en la Primera División B) y, de manera particular, contra el señor José Domingo Díaz Valdez (conocido popularmente como “Toñi”), quien ejerció la presidencia del club durante la temporada mencionada, en la que el club alfarero se coronó como campeón del torneo de la cuarta y última categoría

Los doce jugadores que reclaman el pago de sus salarios adeudados son Cristhian Alejandro Guzmán Ayala, Alcides Darío Aguilera Ramos, Rodrigo Ramón Alvarenga Ruiz Díaz, Rodolfo Frizola González, Fernando Gabriel López García, Diego Nicolás Ramos Ocampos, Pablo José Florentín Cáceres, Francisco Frizola González, Francisco Ramón Montiel Amarilla, Juan Domingo Montiel Amarilla y Cesar Andrés Florentín Cáceres. El abogado Barreto Gutiérrez actúa en nombre y representación de este grupo de atletas.

El fundamento legal de la presentación invoca los Artículos 12, 14, 15, 16, 17 y, de forma específica, el Artículo 4 numeral 2 inciso a) del Reglamento de la Comisión del Estatuto del Jugador de la APF. El objetivo es obtener la intervención del ente regulador del fútbol paraguayo para garantizar el pago de los compromisos financieros pendientes con los deportistas. El caso ya está en manos de la APF, y se espera una pronta resolución que ponga fin a este diferendo laboral que afecta a los atletas.