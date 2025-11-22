Álvaro Giménez arbitrará el duelo de ida de la Promoción, por el cupo a la Intermedia

La emocionante serie de Promoción, que pondrá frente a frente al subcampeón de la Primera División B y el monarca del Campeonato Nacional B de la UFI, se jugará a doble partido en el Estadio Defensores del Chaco, en Sajonia. La APF anunció además que ambos encuentros contarán con la implementación del videoarbitraje (VAR), garantizando mayor transparencia.

La disputa por el boleto final será entre el 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, subcampeón de la Primera División B, y el 15 de Mayo de Itapé. Este último club viene de hacer historia al coronarse campeón del Campeonato Nacional B de la UFI en su temporada debut, tras vencer 3-2 a Patriotas de Hernandarias en la final única disputada en Capiatá.

El calendario de la definición es el siguiente: el partido de ida se disputará este domingo 23 de noviembre, y el desquite se jugará una semana después, el domingo 30 de noviembre. De allí saldrá el tercer y último ascendido. Es importante destacar que los otros dos ascensos a la División Intermedia ya están confirmados: Benjamín Aceval de Villa Hayes, campeón de la Primera B, y la Liga Regional de Fútbol Paraguarí, monarca del Nacional Interligas de la UFI.

15 de Mayo de Itapé vs. 3 de Noviembre

Estadio: Defensores del Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horario: 15:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.