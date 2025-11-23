El último boleto a la Intermedia se define en el desquite

Promediando la media hora de juego, el elenco villarriqueño, flamante campeón del Nacional B de la UFI, logró abrir el marcador en una jugada caótica pero efectiva. El tanto se gestó con un balón largo de Kevin Armoa desde campo propio que fue desviado levemente por Antonio Samaniego, activando la carrera de Juan Aníbal. Este quedó mano a mano con el portero Alan Vento, quien se impuso en el duelo inicial. Sin embargo, la falta de coordinación entre los defensores Julio Tíntel y Rodolfo López tras el rebote fue capitalizada por el propio Gómez, quien depositó el esférico al fondo de la red.

El tricolor del barrio San Pablo, subcampeón de la Primera División B, pasó a machacar en busca de la paridad, generando numerosas ocasiones y convirtiendo al portero Antonio González en figura. Finalmente, el gol de la igualdad llegó en el primer minuto de adición, y nació desde un córner ejecutado por Hugo Aquino al segundo poste. Parecía que el portero González despejaría de puños, pero terminó fallando el impacto. El balón, a sus espaldas rebotó en el defensor Julio Tintel y se dirigió directo a la portería, haciendo estéril el esfuerzo de Antonio Samaniego, cuyo intento de despeje fue tardío: el balón ya había traspuesto la línea de sentencia.

Estadio: Defensores del Chaco (Sajonia). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Julio Aranda y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

15 de Mayo de Itapé: Antonio González; Matías Céspedes, Aldo Zárate (81’ Víctor Benítez), Leandro Báez y Carlos Pintos; Pedro Ríos (70’ Elías Bóveda), Junior Quiñónez, Kevin Armoa (46’ Éver Fernández) y Juan Gómez (78’ Christian Caballero); Nelson Sanabria (46’ Cornelio González) y Antonio Samaniego. D.T.: César Castro.

3 de Noviembre: Alan Vento; Rodolfo López, César Romero, Julio Tintel y Hugo Aquino; Pedro González (19’ José Peralta) (78’ Santiago Quelas), Ignacio Miño (78’ Hernán López), Ángel Martínez y Francisco López; Iván Maciel y Diego Vázquez (74’ Ángel Gómez). D.T.: José María Martínez.

Goles: 32’ Juan Gómez (15); 90’+1’ Julio Tintel (3N). Amonestados: 15’ Kevin Armoa y 43’ Nelson Sanabria (15); 57’ César Romero (3N).