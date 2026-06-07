¿Quién es Camilo Pérez, el elegido del cartismo como candidato a la intendencia de Asunción?

Camilo Jorge Pérez López Moreira se consolidó como el candidato oficial de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para pelear por la intendencia de Asunción en las elecciones municipales de octubre.

El exdirigente deportivo, del movimiento Honor Colorado, obtuvo una victoria en las internas de este domingo al lograr un total de 81.416 votos (61,34% de la preferencia), derrotando de forma inapelable al exintendente Arnaldo Samaniego, de la disidencia Fuerza y Causa Republicana, quien quedó fuera de carrera.

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En octubre, se deberá enfrentar contra Soledad Núñez, la candidata única elegida por la coalición unificada de la oposición. Detrás de su llamativo ascenso político, se encuentra el respaldo del presidente del partido, Horacio Cartes, y una estructura comandada por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien se desempeñó como su jefe de campaña.

La gestión deportiva como carta de presentación

La figura de Camilo Pérez saltó a la arena política partidaria respaldada por una larga trayectoria en la dirigencia deportiva, tanto a nivel nacional como internacional. Su carta de presentación ante el electorado colorado fue su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), institución que preside desde el año 2011 y, de manera muy especial, el éxito organizativo y de infraestructura de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 (Odesur), evento que generó una reacción positiva.

Para dedicarse de lleno a la carrera electoral, Pérez presentó en abril de este año su renuncia formal a la presidencia de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), cargo que ocupaba desde 2017. Su salida se hará efectiva tras los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

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Asimismo, es miembro activo del prestigioso Comité Olímpico Internacional (COI) desde 2018 y forma parte de la comisión de seguimiento para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de acumular años en la dirigencia del tenis continental y local.

En el ámbito privado, es un conocido empresario, accionista de firma inmobiliaria Don Camilo S.A. y de telecomunicaciones Clear S.A., Claro Paraguay Agente / AMX Paraguay. Asimismo, es presidente de la Fundación Paraguay Puede, una organización sin fines de lucro para ayudar a deportistas.

Una campaña autofinanciada y sin préstamos

El inicio oficial de su carrera política se dio en noviembre del año pasado, con una masiva movilización de las bases coloradas que incluyó la tradicional polca y discursos de unidad. Sin embargo, uno de los puntos que más llamaron la atención durante el proceso fue el origen de los recursos utilizados para posicionar su imagen en una campaña corta de apenas seis meses.

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Según la declaración oficial que el propio Camilo Pérez presentó en marzo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el candidato dispuso de 2.500 millones de guaraníes en efectivo para financiar su proselitismo en las internas.

En el documento, detalló que dicho capital provenía exclusivamente de sus recursos propios depositados en el sistema financiero, aclarando que no recibió donaciones de terceros, aportes de empresas privadas ni solicitó préstamos bancarios para solventar sus actividades.

El discurso del “cambio” ante el legado de Nenecho

El discurso de Camilo Pérez se centrará en traer “el cambio” y una renovación administrativa.

Su promesa de renovación genera contradicciones, debido a que el movimiento Honor Colorado, que hoy lo impulsa, fue el principal sostén político y financiero de la cuestionada administración del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, durante los últimos siete años.