Fútbol de Ascenso de Paraguay
18 de enero de 2026 - 18:15

Los Bravos, con nueva conducción

Meliano Franco (izq.), Claudelino Agüero Cubilla, Gustavo Enrique Coronel y Enrique Benítez Mendoza, luego de la finalización del acto asambleario del 24 de Setiembre. @Ireneomora
Meliano Franco (izq.), Claudelino Agüero Cubilla, Gustavo Enrique Coronel y Enrique Benítez Mendoza, luego de la finalización del acto asambleario del 24 de Setiembre. @IreneomoraGentileza

Gustavo Enrique Coronel Franco (36 años) fue electo presidente del 24 de Setiembre de Areguá, al imponerse por siete votos de diferencia sobre José Alberto Albera, en las elecciones desarrolladas el pasado viernes en la compañía Valle Pucú.

Por ABC Color

La nueva conducción del 24 de Setiembre de Areguá, comandada por Gustavo Coronel, reemplaza a la administración comandada por Claudelino Agüero Cubilla, quien promovió constantes crecimientos en el club, que en la actualidad forma parte del circuito de la Primera División B y que en el 2023 compitió en la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Claudia Martínez, a Estados Unidos

El 13 veces campeón de la Liga Aregüeña, fundado el 24 de setiembre de 1914, se afilió a la APF en 2016, en busca del crecimiento deportivo. Esa misma temporada logró su ascenso de la Primera División C (cuarto nivel) a la B. En esta categoría obtuvo en el 2022 el subcampeonato que le valió en pase a la Intermedia, a la que desea retornar con la fuerza de su afición.

La nueva comisión directiva de Los Bravos del 24 está conformada de la siguiente manera: Presidente: Gustavo Coronel. Vicepresidente: Édgar Ramón Rojas. Tesorera: Cinthia Zárate. Protesorero: Éver Agüero. Secretario: Juan Vicente Gómez. Prosecretario: Julio Saldívar Miño. Vocales: Regis Coronel, Néstor Vera y Ariel Martínez. Suplentes: Viviano Bogarín, Nilda Franco y Héctor Albera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras una reforma estatutaria, a ser aprobada por la Secretaría Nacional de Deportes, serán agregados dos vicepresidentes.