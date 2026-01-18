Los Bravos, con nueva conducción

La nueva conducción del 24 de Setiembre de Areguá, comandada por Gustavo Coronel, reemplaza a la administración comandada por Claudelino Agüero Cubilla, quien promovió constantes crecimientos en el club, que en la actualidad forma parte del circuito de la Primera División B y que en el 2023 compitió en la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Claudia Martínez, a Estados Unidos

El 13 veces campeón de la Liga Aregüeña, fundado el 24 de setiembre de 1914, se afilió a la APF en 2016, en busca del crecimiento deportivo. Esa misma temporada logró su ascenso de la Primera División C (cuarto nivel) a la B. En esta categoría obtuvo en el 2022 el subcampeonato que le valió en pase a la Intermedia, a la que desea retornar con la fuerza de su afición.

La nueva comisión directiva de Los Bravos del 24 está conformada de la siguiente manera: Presidente: Gustavo Coronel. Vicepresidente: Édgar Ramón Rojas. Tesorera: Cinthia Zárate. Protesorero: Éver Agüero. Secretario: Juan Vicente Gómez. Prosecretario: Julio Saldívar Miño. Vocales: Regis Coronel, Néstor Vera y Ariel Martínez. Suplentes: Viviano Bogarín, Nilda Franco y Héctor Albera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras una reforma estatutaria, a ser aprobada por la Secretaría Nacional de Deportes, serán agregados dos vicepresidentes.