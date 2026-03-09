Meza Abdo, experiencia internacional

El zaguero central Alejandro Meza Abdo, de dilatada trayectoria, había militado en el vecino país en Unión Sunchales y Sportivo Norte, entre 2024 y 2025.

Lea más: Los Bravos, con nueva conducción

A sus 40 años, el defensor da el paso tras el cierre de su ciclo en Deportivo Santaní, en la División Intermedia.

Sol de América, cuya plantilla realiza su preparación en Paraguay, compite en el Federal A, competencia del tercer nivel del fútbol argentino de la que participan clubes del interior.

Meza Abdo también incursionó en el fútbol playa, que le permitió alcanzar un nivel físico superior trasladado al deporte rey, que le posibilitó recorrer distintos rincones de nuestro país.