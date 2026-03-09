Fútbol de Ascenso de Paraguay
09 de marzo de 2026 - 16:43

Meza Abdo, experiencia internacional

Alejando Meza Abdo (15/09/1985), con auxiliares de Recoleta FC. El plantel de Sol de América de Formosa realiza su preparación en nuestro país.
Un cuarto de siglo con el deporte. El experimentado Alejandro Meza Abdo, que en mayo de 2001 inició su carrera futbolística en el Atlético Juventud de Loma Pytã, fichó por el Sol de América de Formosa, en una demostración de vigencia.

Por ABC Color

El zaguero central Alejandro Meza Abdo, de dilatada trayectoria, había militado en el vecino país en Unión Sunchales y Sportivo Norte, entre 2024 y 2025.

A sus 40 años, el defensor da el paso tras el cierre de su ciclo en Deportivo Santaní, en la División Intermedia.

Sol de América, cuya plantilla realiza su preparación en Paraguay, compite en el Federal A, competencia del tercer nivel del fútbol argentino de la que participan clubes del interior.

Meza Abdo también incursionó en el fútbol playa, que le permitió alcanzar un nivel físico superior trasladado al deporte rey, que le posibilitó recorrer distintos rincones de nuestro país.