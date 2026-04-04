Igualdad entre Capiatá e Independiente CG

El primero en marcar fue Independiente de Campo Grande, el local dio vuelta el marcador, hasta que el visitante volvió a nivelar el encuentro para configurar el 2-2, por la primera fecha del torneo de la segunda categoría de nuestro balompié.

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Todas las emociones se vivieron en el cargado primer tiempo, con cuatro anotaciones.

La complementaria fue nivelada, por lo que el marcador se ajusta al desarrollo. La afición auriazul acudió en gran número para alentar al elenco “escobero”, al que el año pasado se le escapó el ascenso en la última fecha.

Los detalles del “match”, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

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Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Joaquín Paredes, Guido Verdún y Marcelo Benítez; José Escurra (83’ Eduardo Escurra), Juan Garay (68’ Jonatan Benítez), Justo Figueredo y Santiago Santacruz (68’ Alexis Acuña); Antonio Bareiro y Jorge Benítez. D.T.: Troadio Duarte. Independiente CG: Luis Jara; Diego Aguada, Carlos Rolón, José Portillo y Rogelio Espínola; Denis Zárate (46’ Dramane Diarra), Carlos Gavilán (84’ Claudio Burgos), Nicolás Rojas y Víctor Rivarola; Sergio Dietze y Francisco Morel (67’ Kevin Lezcano). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 10’ y 41’ Jorge Benítez -el primero de penal- (C); 3’ Sergio Dietze y 44’ Carlos Gavilán (I). Amonestados: 37’ Juan Garay (C) y 80’ Víctor Rivarola (I).