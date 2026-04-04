Paridad en Vista Alegre

Un duelo entretenido fue el protagonizado por el recién ascendido 3 de Noviembre y el 12 de Junio de Villa Hayes, que empataron 1-1 en la zona conocida como Palomar, pero que realmente es Vista Alegre.

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El conjunto tricolor se adelantó en el marcador. El León chaqueño igualó mediante un penal cristalizado por el “Mudo” Valdez.

Los detalles del enfrentamiento, facilitados por la central de nuestro balompié, son los siguientes:

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Félix Arzamendia y Ricardo Ortiz. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

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3 de Noviembre: Alan Vento; Alexis Prieto (80’ Alexis Orué), Francisco López (68’ Julio Mongelós), Jesús Godoy y Rodolfo López (80’ Rodrigo Jara); Iván Maciel, Hugo Aquino, Diego Álvarez y Marcos Riveros; Orlando Gallardo (68’ Alexis González) y Juan Sánchez (87’ Lucas Franco). D.T.: José Martínez.

12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino (86’ Víctor Penayo), Natanael Samaniego, Mattóas Parris (58’ Javier Recalde) y Édgar González; Cristhian Riveros (86’ Gonzalo González), Gastón Pinedo, Diego Valdez y Hernán Pérez (68’ Héctor Herrera); Daniel Fernández (68’ Marco González) y Augusto Giménez. D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 67’ Iván Maciel (3N) y 83’ Diego Valdez, de penal (12J). Amonestados: 37’ Natanael Samaniego y 89’ Édgar González (12J).