Paraguarí, con toda la furia torera

Si bien el nóvel club Paraguarí necesita un tiempo de fortalecimiento, también requiere una sede en su propia comunidad para jugar. No es posible que una capital departamental no tenga un coliseo habilitado para la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de arranque.

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El partido fue parejo inicialmente. Es más, Deportivo Santaní dejó mejores sensaciones en el primer tiempo, hasta que en el segundo apareció la fuerza del Toro para establecer la clara diferencia de 3-0, impensada por el desarrollo del cotejo en el arranque.

A continuación, los detalles del match, proporcionados por la central de nuestro balompié.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Carlos Sánchez y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Gustavo Villamayor y Pedro González; Enmanuel Caballero (59’ Juan Gauto), Blas Duarte (64’ Adolfo Mendoza), Willian Candia (59’ Diego Godoy), Josué Bazán y José Godoy (46’ Víctor Villalba); Roland Escobar (84’ Carlos Ruiz). D.T.: Enrique Vera.

Deportivo Santaní: Horacio Almada; Adrián Mereles, Martín Giménez, Herminio Vera y Sergio Ledesma; Marcelo González, Juan Mereles, Brahian Martínez y Aldo Villalba (63’ Alexander Núñez); Juan Gómez (73’ Arnaldo Zárate) y Richar Mendoza. D.T.: Robert Gauto.

Goles: 70’ Diego Godoy, de penal, 74’ Roland Escobar y 92’ Carlos Ruiz (P). Amonestados: 38’ Herminio Vera, 58’ Juan Mereles y 80’ Richar Mendoza (DS); 43’ José Godoy, 45’ Josué Bazán, 60’ Juan Gauto y 87’ Víctor Villalba (P).