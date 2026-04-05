Tembetary derrota a Resistencia en el “Bajo”

La victoria del Atlético Tembetary en el “Bajo” ante Resistencia es meritoria. En un momento hasta configuró la goleada con el 3-0, hasta que el Triángulo rojo llegó al tanto del honor.

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Los nómadas ganaron con claridad pese a sufrir una expulsión en el primer tiempo. De todos modos, controlaron el juego y plasmaron en el marcador el mejor desempeño contra un elenco celeste con muchos juveniles, que requieren tiempo para afianzarse en la difícil categoría.

Los datos del cotejo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Cristóbal Alderete y César Silva. Cuarto árbitro: Juan Jara.

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Resistencia: Cristian Rodríguez; Marcos Mereles (56’ Alfredo Machuca), Igor Centurión, Miguel González y Óscar Benítez (85’ Mauricio Cantero); Nicolás Mondaini, Nolberto Báez, José Aguayo (76’ Jorge Fernández) y Josías Ibáñez (56’ Júnior Fernández); Víctor Velasco y Enzo Agüero. D.T.: Humberto García.

Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez Sánchez (71’ Rolando García) y Néstor Díaz; Cristhian Batte, Rodrigo Vera, Franco Aragón (71’ Denis Colmán) y Juan Francisco Esteche (68’ Orlin Barreto); Diego Martínez (89’ Matías Silvero) y Jesús Cáceres (68’ Ángel Cristaldo). D.T.: Luis Escobar.

Goles: 45’ Jesús Cáceres, de penal, 51’ Diego Martínez y 53’ Juan Francisco Esteche (T); 71’ Víctor Velasco (R). Amonestados: 26’ Néstor Díaz y 28’ Juan Esteche (T); 39’ Nolberto Báez (R). Expulsado: 35’ Néstor Díaz (T), por doble amonestación.