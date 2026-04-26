Martín Ledesma se frena ante Iteño y comparte el liderato con 12 de Octubre

El trámite no fue sencillo para los dirigidos por Nicolás Yegros. El elenco “Alfarero” sorprendió en patio ajeno y logró romper el cero antes de la media hora de juego gracias a la definición de Valentín Sánchez. Sin embargo, el “Decano” capiateño reaccionó en la etapa complementaria. El encargado de poner la paridad definitiva fue Derlys Cabañas, quien no solo salvó el punto para su equipo, sino que se ratifica como el hombre del momento en la categoría al liderar la tabla de artilleros con tres conquistas.

Pese a dejar escapar dos puntos en casa, Martín Ledesma se mantiene en la cima de la clasificación con 7 unidades. Comparte esa posición de privilegio con el 12 de Octubre de Itauguá, que vivió una situación idéntica el pasado viernes: los itaugüeños también empataron 1-1 en el estadio Luis Salinas ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Con dos plazas en juego para la División Intermedia, la lucha en la Primera B no da tregua y demuestra que, en este certamen, nadie tiene asegurado el triunfo por más líder que sea.

Estadio: Enrique Soler. Árbitro: Juan Franco. Asistentes: José Ocampo y José Medina. Cuarto árbitro: Rodrigo Cubilla. Delegada APF: Mónica Caballero.

Martín Ledesma (1): Roque Cardozo; Mauro Gómez, Luis Gamarra (90’+1′ Alex Amarilla), Roger Medina y Édgar Balbuena; Gerónimo Cáceres, Víctor Ayala (83’ José Sanabria), Derlys Cabañas (90’+1′ Rodrigo Cardozo) y Pedro Sánchez (76’ Óscar Franco); Luis Segovia (90’+1′ Fabricio Villamayor) y Andrés Duarte. DT: Nicolás Yegros.

Sportivo Iteño (1): Roberto Jara; Valentín Sánchez (81’ Wilson Acosta), José Barrios, Matías López y Dani Cáceres; Nahuel López (90’+5′ Walter Verón), Jackson Acheampong (83’ Héctor Martínez), Christian Sánchez y Óscar Florenciáñez; Abel Meza y Gustavo Guerreño. DT: Estanislao Struway.

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Goles: 64’ Derlys Cabañas (ML); 23’ Valentín Sánchez (I). Amonestados: 29’ Luis Segovia (ML); 55’ Roberto Jara y 61’ Óscar Florenciáñez (I).

Los otros resultados de la tercera fecha

* En el estadio Salustiano Zaracho, 29 de Setiembre 3-1 Presidente Hayes. Goles: 18’ y 32’ (de penal) Luis Fernández y 64’ Elías Espinoza (29S); 76’ Édgar Duarte (PH).

* En el estadio Próculo Cortázar, 24 de Setiembre 1-1 River Plate. Goles: 89’ Felipe Cabrera (24S); 73’ Diego Arrúa (RP).

* En el estadio Óscar Hugo Sosa, Atlántida SC 1-0 Silvio Pettirossi. Gol: 90’+7′ Ángel Martínez (A).

* En el estadio Rafael Giménez, 12 de Octubre SD 2-2 1° de Marzo. Goles: 30’ Cristhian Vargas y 86’ Jaret Ojeda (12OSD); 60’ William Villalba y 85’ Amalio Quintana (1M).

* En el estadio Alfonso Colmán, Sport Colombia 2-0 3 de Febrero RB. Goles: 40’ Ramiro Bernal y 79’ Juan Echeverría (SC).

* En el estadio Luis Salinas, 12 de Octubre (I) 1-1 Cristóbal Colón JAS. Goles: 14′ Mauricio Rodríguez (CCJAS); 28′ Matías Leguizamón (12I).

* En el estadio Presbítero Manuel Gamarra: Olimpia de Itá 3-0 Sportivo Limpeño. Goles: 10’ Ángel Arévalos, 69’ Marcos Mendoza y 79’ Marcelo Ríos (OI).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol