Pablo Aguilar, en su nueva faceta de director técnico

En una ceremonia celebrada el martes en el estadio Próculo Cortázar, en la compañía Valle Pucú de la capital del departamento Central, el 24 de Setiembre puso en funciones a Pablo César Aguilar (39 años), quien reemplaza a Ángel Marcelo Martínez, quien dejó el cargo para trabajar en una categoría superior, la División Intermedia, como conductor del 3 de Noviembre.

El nuevo staff de Los Bravos del 24 está conformado por Pablo Aguilar, Gerardo Ferreira, Juan Ignacio Villalba (auxiliares de campo), José Pizurno (preparador físico) y Luis Bogado (entrenador de arqueros).

El club franjeado, presidido por Gustavo Coronel Franco, tuvo un buen inicio de temporada, con dos victorias, dos empates, más una reciente derrota en casa contra el Sportivo Limpeño.

Aguilar debutará el domingo contra el Sportivo Iteño, en duelo a celebrarse en el estadio Salvador Morga de Itá, a las 16:00. El conjunto tricolor de la Ciudad del Cántaro y la Miel cuenta con 7 puntos, uno menos que el 24 de Setiembre. La competencia es liderada por River Plate, el Kelito, con 11 unidades.