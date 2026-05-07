Sexta fecha de la Primera B, en cuatro días

La Primera División B es el circuito más extenso dentro del ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 17 clubes participantes, totalizando 34 rondas. Cada elenco disputará 32 partidos, ya que en cada fecha uno tiene libre.
La cartelera del sexto capítulo de la “B” es la siguiente:
Viernes 8 de mayo
Martín Ledesma vs. Atlántida SC
Estadio: Enrique Soler.
Horario: 10:00 (TV).
Árbitro: Gustavo Caballero.
Asistentes: José Duré y Pamela González.
Cuarto árbitro: Mario Benítez.
Sábado 9
3 de Febrero FBC vs. 1° de Marzo
Estadio: 3 de Febrero.
Horario: 15:30.
Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Asistentes: José Medina y Juan Cardozo.
Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.
Sportivo Limpeño vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: Optaciano Gómez.
Horario: 16:00.
Árbitro: José Armoa.
Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Blas Medina.
Presidente Hayes vs. Atlético Colegiales
Estadio: Fortín de Tacumbú.
Horario: 16:00.
Árbitro: Guillermo Chamorro.
Asistentes: Juan Bogado y Rodrigo González.
Cuarto árbitro: Angelina Rodas.
Domingo 10
Sportivo Iteño vs. 24 de Setiembre
Estadio: Salvador Morga.
Horario: 16:00.
Árbitro: Arcenio Mereles.
Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.
Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.
Cristóbal Colón JAS vs. 12 de Octubre de Santo Domingo
Estadio: Herminio Ricardo.
Horario: 16:00.
Árbitro: Luis Trinidad.
Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Ocampo.
Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.
Silvio Pettirossi vs. 29 de Setiembre
Estadio: Bernabé Pedrozo.
Horario: 16:00.
Árbitro: Rodrigo Cubilla.
Asistentes: José Ocampo y Diego Ascona.
Cuarto árbitro: Francisco Osorio.
Lunes 11
River Plate vs. Sport Colombia
Estadio: Jardines del Kelito.
Horario: 10:00 (TV).
Árbitro: Basilio Jara.
Asistentes: José Rodríguez y Dalma Rodríguez.
Cuarto árbitro: Pedro Baranda.
Libre: Olimpia de Itá.