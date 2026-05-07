Fútbol de Ascenso de Paraguay
07 de mayo de 2026 a la - 16:48

Sexta fecha de la Primera B, en cuatro días

Festejo de gol de River Plate, líder de la Primera División B.
Festejo de gol de River Plate, líder de la Primera División B.APF

La sexta ronda de la Primera División B, que es la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, se abrirá este viernes y se cerrará el lunes. Serán cuatro jornadas de pura emoción de un certamen que otorga dos plazas a la División Intermedia. En este material les presentamos el programa.

Por ABC Color

La Primera División B es el circuito más extenso dentro del ascenso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con 17 clubes participantes, totalizando 34 rondas. Cada elenco disputará 32 partidos, ya que en cada fecha uno tiene libre.

La cartelera del sexto capítulo de la “B” es la siguiente:

Viernes 8 de mayo

Martín Ledesma vs. Atlántida SC

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00 (TV).

Árbitro: Gustavo Caballero.

Asistentes: José Duré y Pamela González.

Cuarto árbitro: Mario Benítez.

Imagen sin descripción

Sábado 9

3 de Febrero FBC vs. 1° de Marzo

Estadio: 3 de Febrero.

Horario: 15:30.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Asistentes: José Medina y Juan Cardozo.

Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Sportivo Limpeño vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Optaciano Gómez.

Horario: 16:00.

Árbitro: José Armoa.

Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Presidente Hayes vs. Atlético Colegiales

Estadio: Fortín de Tacumbú.

Horario: 16:00.

Árbitro: Guillermo Chamorro.

Asistentes: Juan Bogado y Rodrigo González.

Cuarto árbitro: Angelina Rodas.

Domingo 10

Sportivo Iteño vs. 24 de Setiembre

Estadio: Salvador Morga.

Horario: 16:00.

Árbitro: Arcenio Mereles.

Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria.

Cuarto árbitro: Osmar Soto Vázquez.

Cristóbal Colón JAS vs. 12 de Octubre de Santo Domingo

Estadio: Herminio Ricardo.

Horario: 16:00.

Árbitro: Luis Trinidad.

Asistentes: Lorenzo Giménez y Christian Ocampo.

Cuarto árbitro: Alejandro Ramírez.

Silvio Pettirossi vs. 29 de Setiembre

Estadio: Bernabé Pedrozo.

Horario: 16:00.

Árbitro: Rodrigo Cubilla.

Asistentes: José Ocampo y Diego Ascona.

Cuarto árbitro: Francisco Osorio.

Lunes 11

River Plate vs. Sport Colombia

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00 (TV).

Árbitro: Basilio Jara.

Asistentes: José Rodríguez y Dalma Rodríguez.

Cuarto árbitro: Pedro Baranda.

Libre: Olimpia de Itá.