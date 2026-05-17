1° de Marzo y 29 de Setiembre se suman a ganadores de la fecha 7 de la “B”

El club 1° de Marzo aprovecho la localía para batir por 2 goles contra 1 a Presidente Hayes, y mantenerse en la cima del certamen de la Primera Divisional B del fútbol paraguayo.

Por su parte, “29″ se impuso por igual marcador al Sportivo Iteño.

1° de Marzo 2 - Presidente Hayes 1

Estadio: Víctor Ramón Isasi. Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: Rubén Dávalos y Jorge Sanabria. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas. Delegado APF: Ángel Cataldi.

1° de Marzo: Pablo Salinas; Francisco Sosa, Ramón Mancuello, Elías Alarcón y Lucas Caballero; Fidencio Oviedo (79′ Leonardo Benega), Willian Villalba (68′ Fernando Ramos), Matías Aguilar (46′ Gabriel Ortigoza) y César Núñez (57′ Federico González); Matías Medina y Emilio Cornet (46′ Amalio Quintana). DT: Gustavo Pereira.

Presidente Hayes: Pablo Fernández; Lucas Davies, Alejandro Ayala, Edson Acevedo y Fabricio Calonga (65′ Manuel Morel); Édgar Duarte, Edmilson Vega (81′ Anderson Cino), Tomás Rojas (65′ Cristian Martínez) y Juan Ruiz Díaz; Rubén Pérez (78′ Amel Miranda) y Antonio Silva (81′ Franco Merigo). DT: Héctor Núñez.

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Goles: 27′ Lucas Caballero, 71′ Federico González (1M); 7′ Edmilson Vega (PH).

Amonestados: 38′ Matías Aguilar, 84′ Fernando Ramos, 87′ Leonardo Benega (1M); 66′ Manuel Morel, 90′+5′ Édgar Duarte (PH).

29 de Setiembre 2 - Sportivo Limpeño 1

Estadio: Salustiano Zaracho. Árbitro: Alberto Candía. Asistentes: Lorenzo Giménez y Ulise Pérez. Cuarto árbitro: Arcenio Mancuello. Delegado APF: Aniano Espínola.

29 de Setiembre: Rodolfo Rodríguez; Paolo Alfonzo, Santiago Benítez, Diego Rojas y Fabio Sosa; Óscar Cáceres (58´ Carlos Gallardo), Jorge González (58´ William Franco), Luis Fernández y Esteban Candía (72´ Miguel Chávez); Nelson Cáceres (72´ Alexandro Giménez) y Juan Victoria (46´ Enzo Rotela). DT: Diego Fretes.

Sportivo Limpeño: Víctor Fleitas; Ángel Guillén (61´ Carlos Rojas), Óscar Acosta, Renato Correa y Wilson Merlo (46´ Julio González); Carlos Aveiro, Júnior Medina, Blas Cattaneo (46´ Enzo Rotela) (87´ Elvio Fernández) y Enrique Guedes; Robert Aldama y Marcelo Rolón (78´ Alexis Pereira). DT: Marcos Tiozzo.

Goles: 35´ y 41´ Jorge Ruiz (29S); 14´ Júnior Medina (L).

Amonestados: 29´ Jorge Ruiz, 48´ Paolo Alfonzo, 69´ Fabio Sosa, 84´ Santiago Benítez (29S); 23´ Renato Correa, 33´ Blas Cattaneo, 40´ Óscar Acosta, 66´ Enrique Guedes, 82´ Enzo Rotela (L). Expulsado: 85´ Fabio Sosa (29S).

Cae el telón este lunes con duelo vecinal

Los vecinos 24 de Setiembre de Areguá y Martín Ledesma de Capiatá bajarán la cortina de la séptima fecha del torneo de la Divisional B.

El partido será en escenario aregüeño, en el estadio "Próculo Cortázar", a partir de las 10:00.